Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmenin ana gündeminin Zeytin Dalı Harekatı ve Suriye olduğu bildirildi.

Erdoğan ile Trump iki aylık aradan sonra telefonla görüştü. 20:30'da başlaması beklenen görüşme gecikmeyle başlamıştı.

ZEYTİN DALI HAREKATI GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır."

'TERÖRLE MÜCADELEDE İKİLİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ'

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur."

'SİLAH DESTEĞİNE SON VERİN'

"Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump Erdoğan'a "Afrin'de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını" ileterek bunun iki ülkenin Suriye'deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.