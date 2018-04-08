Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte müjde: Vana stadyum ve doğalgaz geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, "Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını veririz. Ne dedim 'inlerine gireceğiz' dedim, girdik mi? Bitti. Diri duracağız. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 'Afrin' dedik ve şimdi diğerleri, İdlib, Münbiç 'ne olur bize de gelin' diyorlar" diye dkonuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 bin konut, niye istedik ki mazlum kardeşlerimizin başını sokacağı bir yer olsun. Şimdi Erciş'e de doğalgaz gidiyor. Niye istiyorum ki benim hanım kardeşlerim insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. Düğmeye bassın bütün dairesi ısınsın. Bu PKK'lıların böyle bir hizmeti oldu mu size? Van'ın belediye başkanı su getirmedi su" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce böyle bir salon var mıydı? Depremde zarar gören stadyumu da yapacağız. Bugün Gençlik ve Spor Bakanım ile onu da konuştum. Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş şehrin nasıl gelişlebileceğinin en güzel örneği hepimizin gözü önündedir. Geçen yıl truzimde Van adeta patlama yaşadı. Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Van'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Van'a Iran'dan son 14 günde gelen turist sayısı 169 bin" dedi.

"İBRAHİM TATLISES SAĞOLSUN, COŞTU"

Sınıra gittik, Reyhanlı'ya ve orada İbrahim Tatlıses sağolsun coştu. Yaylalar biliyorsunuz askerin türküsüdür. 'Afrin'i dolaşta gel' dedi. Orada da bırakmadı 'Münbiç'i dolaşta gel' dedi. Buradaki mazlumların ahını dindirene kadar devam. Afrin'de bugün son rakamları aldık ; 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik.

"EY BATI NEREDESİN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da yaşananlara bakarak hala Türkiye'yi eleştirenler demokrasiden nasibini alamamışlardır. Doğu Guta'da çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyeceğiz. Terörle demokrasinin, özgürlüğün, zenginliğin olamayacağını görmek için daha ne yaşanmalı. Türkiye'ye karşı düşmanlıklarını gizlemeyenler aynı cephede toplanıyorsa sözün bittiği yere gelmişiz demektir" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümeti teslim alır almaz ilk iş OHAL'i kaldırdık. Özel yargılama usüllerini kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin günlük hayatlarını zorlaştıran ne kadar yanlış uygulama varda hepsini değiştirdik. Demokrasi ve özgürlük yarışımız bitmeyecek bir süreçtir. İleride kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa bunların çözümü için mücadele etmek görevimiz. Demokrasi ve özgürlük yarışımız birbirinin alternatifi değil birbirinin tamamlayıcısıdır."

"HANİ BATI'NIN SESİ ÇIKMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk. Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Oyunu tersine çevirdik yeni dönemi aralıyoruz" şeklinde konuştu.