Cumhurbaşkanı, Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarıyla ilgili Saadet Partisi'ne bilgi verilmesi talimatı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı kabul yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede Erdoğan, birlik beraberlik mesajı verdi. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya ile Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ da hazır bulundu.

1 AY ÖNCEDEN RANDEVU TALEBİ

Saadet Partisi'nin yaklaşık 1 ay önceden bu görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Görüşmenin planlanandan uzun sürmesi üzerine Başbakan Yıldırım MKYK toplantısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili geniş bilgi verdiği, Suriye ile ilgili yaptığı temasları aktardığı, terörle mücadele konusunda sınır içinde ve dışında gelinen noktayı değerlendirdiği öğrenildi. Toplantıda Karamollaoğlu, OHAL'in kaldırılmasını istedi, kararnamelerle gerçekleşen bazı ihraçların mağduriyetlere sebebiyet verdiğini iddia etti. Erdoğan'ın da Türkiye'nin zor ve olağanüstü bir süreçten geçtiğine, bu nedenle OHAL'in uzatıldığına dikkat çektiği belirtildi.

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Görüşmede AK Parti ile MHP arasında devam eden Milli Mutabakat Komisyonu çalışmaları da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak bir yetkiliyi Saadet Partisi'ne bilgi vermek için görevlendireceği ifade edildi. Kritik görüşmede ittifak konusu net ifadelerle gündeme gelmedi.

Erdoğan'ın, "Birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Yerli ve milli olan herkesin elini taşın altına koyması gerekir" dediği öğrenildi.

Ortadoğu başta olmak üzere Endonezya ile Malezya'daki gelişmeleri de ele alan Erdoğan ve Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı ve bu coğrafyalarda yaptıklarını yad ettiler.