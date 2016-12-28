Cumhurbaşkanı partili olabilecek

AK Parti’nin TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişiklik teklifinde önemli bir madde kabul edildi. Komisyondaki uzun konuuşmaların ardından akşam saatlerinde kabul edilen madde Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerde aranacak özellikleri düzenliyor.

PARTİSİYLE BAĞI SÜRECEK Cumhurbaşkanlığı sisteminde AK Parti’nin istediği değişikliklerden biri olan, “Cumhurbaşkanının partisiyle bağının sürmesi” ilkesi, kabul edilen maddeyle birlikte mümkün hale geliyor.

‘DOĞUŞTAN’ İFADESİ ÇIKARILDI Madde üzerinde verilen ve komisyonda kabul edilen önergeyle de, teklifte yer alan “Doğuştan Türk vatandaşı” olma ilkesinde değişiklik yapılarak, “Doğuştan” ifadesi çıkartıldı. Böylece Cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Türk vatandaşı olma” yeterli olacak.

KİMSE CUMHURBAŞKANI SEÇİLEMEZSE Komisyonda kabul edilen önergeyle, cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın seçilmek için yeterli oyu alamaması durumunda izlenecek yol belirlendi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, tek adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması durumunda, uygulamada doğabilecek tereddütlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, cumhurbaşkanı seçiminin yenilenmesine ilişkin hüküm getirildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, TBMM seçimi yapılmayacak, sadece cumhurbaşkanı seçimi yenilenecek. Seçimlerin tamamlanamaması halindeyse, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanı görevine devam edecek.

YARDIMCILARA MECLİS SORUŞTURMASI Teklifin kabul edilen maddeleriyle, Meclis’in denetim yetkisine, “Meclis soruşturması” da eklendi. Buna göre, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması uygulanabilecek.

HYSK’YA 13 ÜYE HSYK maddesinde yapılacak değişiklik ile de, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na dönüştürülecek olan Kurul’un üye sayısı 12’den 13’e yükseltilerek, Adalet Bakanı ve Bakanlık müsteşarı, doğal üyesi olacak.

19 madde olacak

Teklifin 15. maddesinde yer alan, “Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir” hükmü teklifin 11. maddesine eklenecek. Dün de “yedek milletvekilliği” tekliften çıkarılmıştı. Böylece 21 maddelik teklif 19 madde olacak.