Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ABD ile hukukumuz hükümsüzdür

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AMERİKA’DAKİ KUMPAS DAVASINA ÇOK SERT ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı düzenlediği basın toplantısında çok önemli açıklamalar yaptı:

- REVİZYON YOK: (Kabinede revizyon iddiaları) Çok kısa bir cevap vereyim mi. Doğruluk payı yok.

- HAZİNEDAR: (Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın görevden uzaklaştırılması) Bu konularda özellikle İçişleri Bakanlığı’nın mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller var, zaman zaman da özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle kontroller gerçekleştirildi. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle olanların daha çok istihbarat üzerine atılan adımlar oluyor. Bunlar belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Ama hayatında belediye başkanlığı yapmamış olanlar bilmez.

- SU KAÇAĞI VAR: İstanbul Belediye Başkanlığım döneminde kendilerine odalar tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişlerim vardı. Ama tabii bundan bihaber olanlar şimdi çıkıyor konuşuyor. Önemli olan, şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var.

- ATAŞEHİR GİBİ: Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir’de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. Açık konuşuyorum, iş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman ‘Yüzleşmeye var mısın?’ dediğimizde, birçoğu kaçıyor. ‘Eğer ben yüzleşmeye girersem, o zaman benim bu işim kalır.’ Hem şikayet ediyorsun, hem de ‘Yüzleşmeye var mısın? Suçüstü yapalım.’ dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz burada hakikaten görevi suistimal eden, görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız.

- YURT DIŞI YASAĞI: Yurt dışına çıkma yasağı gibi konular İçişleri Bakanlığı’nın yasal hakkıdır. Hazinedar’ın “Çocuklarının da yurt dışında okuma imkanı olduğu, yurt dışına gittikleri” şeklinde ifadesi var. Bir düzeltme yapmalıyım. Benim çocuklarımın yurt dışına gitmesi, Belediye Başkanı’nın, ben en kaliteli, en güçlü okullarda okuttuğum mantığından hareketle değil. Benim çocuklarım kedi öz vatanında okuma hakkına sahip olmadıkları için yurt dışına gittiler. Aldığı üniversite puanı çok yüksek olmasına rağmen oğlum katsayı engeline takıldı. Kızlar da başörtü nedeniyle Türkiye’de okuma hakkından mahrum oldular. Onları da bundan dolayı yurt dışına ağabeyinin yanına gönderdik.

PARİS’TE YOĞUN MESAİ

Erdoğan, Macron’la görüşmesi sonrası Türk Büyükelçiği’ne geçti. Fransa Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Stephane Teste, Senato Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes, eski Fransa Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Rachida Dati, İslam Konseyi temsilcileri ve Osmanlı Hanedanı’nın Fransa’da ikamet eden üyelerini ayrı ayrı kabul eden Erdoğan, Fransa Türk Toplumu temsilcileriyle buluştu.

ÖNCE ZİRVE SONRA YEMEK

Erdoğan ve Macron, baş başa yaptıkları görüşmenin ardından heyetler arası öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliğine gelişinde vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

- ENGELLEME OLMAZ: Başkan’ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına hukuki engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığı’mızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Mani durum yoksa zaten önü de açılır.

- KUMPASLAR ZİNCİRİ: (ABD’deki Hakan Atilla davası) Amerika şu anda çok ciddi kumpaslar zinciri içerisinde bir süreç işletiyor. Sadece hukukta değil, ekonomik alanda da kumpaslar var. Bütün bu kumpaslarla her tarafı adeta kendine göre yola getirmenin gayreti içerisinde. Örneğin Atilla meselesinde Amerika’ya girişlerinde, 6 kez son olaydan önce Amerika’ya giren Atilla bir bu tür engellemeyle karşılaşmıyor yedinci girişinde alınıyor. Verilen karar bile çelişkilerle dolu.

- İLGİSİ YOK: Bir taraftan altı davanın birinde kara para aklama yok diyor, diğerlerinde dolaylı yoldan kara para aklamaya kadar işi getiriyor. Bir diğer yanı Halk Bankası’nın kendisiyle de yakından uzaktan bu davanın zaten ilgisi yok. Olayı nereye dayandırdılar? Getirdiler Sarraf konusuna. Sarraf konusuyla da bütünleştirmek suretiyle bir yerlere vardılar.

- DÜNYA YANDI: Eğer Amerika’nın adalet anlayışı buysa, dünya yandı. Amerika adalet anlayışını gözden geçirmeli, aynı zamanda tahkim etmelidir. Böyle bir adalet anlayışı olamaz, ondan sonra da dünyaya adalet dersi vermeye kalkmasınlar. Sarraf konusunda da şu anda yapılmakta olanlar, dönenler, onu geç bir tarafa benim ülkemde bize karşı bir darbe girişiminde bulunacaklar.

- HÜKÜMSÜZDÜR: Devlete karşı darbe girişiminde bulunanları sene 99, o günden bugüne kendilerine tahsis ettikleri, 400 dönümlük arazi içerisinde paşalar gibi yaşatacaklar, ülkemden çıkan yargı kararlarının hiçbirine saygı duymayacaklar. Kendilerine giden 85 kolinin üzerinde, şimdi herhalde 100 koliyi bulmuştur. Bütün bunların içerisinde olan, verilmiş kararlarla ilgili olarak da hiçbirini nazarıitibara almayacaklar. Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz? O zaman aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor. Bundan sonraki süreç üzülerek söy lüyorum ki böyle işleyecektir.

- OYUN OYNANIYOR: (İran’daki olaylar) Şunu açık net söylemem lazım. Özellikle bazı ülkelerin yani başta Amerika, İsrail olmak üzere bu ülkelerin İran’dı, Pakistan’dı iç işlerine karışmalarını bir defa bizim doğru bulmamız mümkün değil. Karıştırılan ülkeler hep İslam ülkeleridir, halkı Müslüman ülkelerdir. Buralar üzerinde bu oyun oynanıyor. Buralarda yer altı zenginlikleri var. Bütün bu zenginlikleri nasıl kendilerine ait kaynaklar haline getirebilirler bunların da adımını atıyorlar.

- HAYIRLI OLSUN: (Karamollaoğlu - Kılıçdaroğlu görüşmesi) Böyle bir ziyareti yapmış olabilir. Değerlendirmesi bizim tasarrufumuzda değildir. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir.

- MALTEPE’DEKİ CİNAYET: Bu konunun aslında izahı söz konusu değil. Bunlar cani. Bunlar insanlıktan nasibini almış değil. O yavruları nasıl öldürürsün? Bunlar senin yavrun, 3 yaşında 4 yaşında. Buna toplumsal olarak vereceğimiz tepki çok çok önemli. Bunu gördüğü zaman bazı vatandaşlarımız idam diyor.