Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bozgunculuk yapıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce 6. Olağan İl Kongresi’nde çarpıcı açıklamalarda bulundu:

- YENİ İMTİHAN 2019: Önümüzde hem demokrasimizi hem ekonomimizi hedeflerimize ulaştırabilmemiz bakımından aşmamız gereken yeni bir imtihan daha bulunuyor, bu imtihan 2019 seçimleridir. Tam bir seferberlik ruhuyla 2019’a hazırlanmak zorundayız. Son yıllarda verdiğimiz mücadelelerin taçlandırmasını inşallah 2019’da yapacağız. Kongrelerimizi ben bu şahlanışın adeta bir işaret fişeği olarak görüyorum.

- BİZİ ÜZDÜLER: 16 Nisan’da ne oldu gördünüz değil mi? Biz ‘Evet’ kampanyasını sürdürürken ne yazık ki birileri de ‘Hayır’ kampanyası sürdürdü ve ‘Hayır’ kampanyasının içinde olanlarda beraber olduğumuz arkadaşlarımızın olması bizi ayrıca üzdü. Hiç önemli değil, kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır. Şunu unutmayalım siyaset boşluk kabul etmez. Şayet biz vatandaşlarımıza gidip kendimizi, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı doğru şekilde anlatmaz isek birileri gider bizi bin bir yalanla, iftirayla başka türlü anlatır.

- HAYIRDIR NE BU HIZ: Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye’nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir.

- KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ: Havaalanında FETÖ’cülerle görüşmeyi yaptıktan sonra Bay Kemal’e yol açıldı. Bay Kemal’e yol açıldıktan sonra geldi, tankların arasından kendisine ayrılan araca bindi ve nereye gitti? Bakırköy’e. Bakırköy’de nereye gitti? Oteller kapalı olduğu için belediye başkanının evine gitti. Bunların hepsi kayıtlarda var. Televizyon ekranında darbeyi takip ediyor Bay Kemal. Kahvesi, çayı önünde.

- KAVGA PEŞİNDELER: Türkiye’de ve dünyanın dört bir köşesinde, millet için en iyisini aramanın peşinde koştuk. Birileri de ısrarla buradan kavga çıkarmanın peşinde koşuyor. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın ne yazık ki böyle garip garip şeyleri oluyor. Bunun zırvalarını ifşa etmekten doğrusu ben usandım ama kendisi bunları söylemekten usanmadı.

- HER İHANETİN ALTINDA: Oturduğu koltuğa gelişi dahi şaibeli olan bu zatın, ülkemiz ve milletimiz aleyhine olan her işin, her ihanetin altından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini, birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi. Hem ülkemizin enerjisini boşa harcatma hem de ana muhalefetin potansiyelini heba etme konusunda gösterdiği gayretlere baktığımızda başka bir izah bulamıyoruz. Bugüne kadar onca yalanını deşifre ettik, onca iftirasını başına çaldık ama bu zatın yüzü bir kez olsun kızarmadı.

- UTANMASI YOK: Her defasında foyasını ortaya çıkardığımız halde, bu zat bir gün dahi utanmadı. Hiçbir şey olmamış gibi, yalanın dahi daha büyüğüne, iftiranın daha kirlisine sarılmaya devam etti. Çok da pişkin. Aslında biz bu iğrenç tavrı FETÖ’cülerden çok iyi tanıyoruz. Mahkemelerde önlerine konulan tüm delillere, resimlere, şahit ifadelerine rağmen ısrarla ne diyorlar? ‘Yapmadık, etmedik, görmedik, duymadık.’ Bu FETÖ’cülerin riyakarlığı ile bu zatın yüzsüzlüğü aynıdır.

Şehit ailesine ziyaret

Erdoğan, 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlerin Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’ne düzenlediği saldırıda şehit düşen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın ailesini ziyaret etti.