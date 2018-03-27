Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü: İkili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.