Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kudüs’te somut adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Dünya Dolu” programında konuştu. Avrupa, ABD ve CHP’ye yüklenen Cumhurbaşkanı şunları kaydetti:

- MODERN KÖLELER: Libya’nın, Afrika ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyenler için adeta bir transit durak görevi görüyor. Ülkedeki karışıklıklar sebebiyle bu durumun kontrol altına alınamıyor. Bugün 700 bin göçmenin, başka bir yere gidemediği için Libya’da mahsur kaldığı ifade ediliyor. Bu durum, bizim paramızla bin lira gibi bir meblağa istenildiği kadar ve istenilen şartlarda çalıştırılabilen modern kölelerin alınıp, satıldığı pazarların kurulmasına yol açmıştır. Köle demek, illa boynuna zincir vurulan insan demek değildir. Böylesine cüzi ücretler karşısında insanlar süresiz ve sınırsız şekilde çalışmak zorunda bırakılıyorsa, bunun adı modern köleliktir.

- KUCAK AÇTIK: Suriye ve Irak’taki çatışmalardan kaçarak ülkemize gelen 3,5 milyona yakın kardeşimize herhangi bir hesapla değil, sadece Allah için kucak açtık.

- 30 MİLYAR DOLAR: Almanya kendi sınırları içerisindeki sığınmacılar için ‘2016’da 16 milyar euro harcadığını’ beyan ediyor. Biz de ülkemizdeki sığınmacılar için 7 yılda toplam 30 milyar dolarlık bir harcama yaptık. Bu rakamları Türkiye’ye söz verilip de yapılmayan yardımlarla, Türkiye’nin yaptığı yardımları mukayese için söyledim.

- AZICIK HESAP BİLSE: Hadi Avrupalıların riyakarlıklarını anladık da bizim ana muhalefet partisi niye bu işin peşine düştü, onu bilemiyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat ‘Nerede bu 30 milyar dolar?’ diye sorup duruyor. Ömründe bir tek garibe üç kuruşluk faydası olmayıp, bir yaşındaki çocuğu bile sigortalı yapacak kadar helal haram nedir bilmeyenden, böyle bir şeyi sorma hakkı olabilir mi? Halbuki azıcık hesap kitap bilse, yemesiyle, içmesiyle, barınmasıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, belediye hizmetleriyle her şeyiyle bu insanlar için kişi başına yapılan aylık harcamanın birkaç yüz dolar civarda olduğunu kendisi de görecek.

- BATI’DA İNSANLIK ÖLMÜŞ: Göçmenlerin paralarına, hatta çocuklarına el koyan bir medeniyetin insanlığa söylecek sözü kalmamıştır. Avrupalı bakanlar “hepsini denize dökmek lazım boğulsalar da umrumuzda değil” diyebiliyorsa orada insanlık ölmüş demektir.

- UTANÇLARI VAR: Siz bakmayın bugün Avrupalıların, Amerikalıların göçmenleri böylesine dışladığına, ötekileştirdiğine bu coğrafyaların hepsi de göçmenlerce bugünkü haline getirilmiştir. Batı’da öyledir, Amerika’da öyledir. Üstelik bu serencamın altında çok büyük acılar, çok büyük katliamlar çok büyük utançlar da vardır. Hamdolsun bizim böyle bir yüz karamız asla yoktur. İspanya, Yahudileri kovduğunda ecdadımız onlara kapılarını açtı. Başı sıkışan herkese Anadolu kapıları açık olmuştur.

- FELAKETİN HABERCİSİ: Avrupa ülkelerinde yönetimde söz sahibi olmaya başlayan ırkçı partiler bu coğrafyanın gelecekteki felaketinin habercileridir.

- AYNI KAFADALAR: Türkiye’ye söz verdiği yardımları yapmayan Avrupa ile Türkiye’nin yaptığı yardımları sorgulayan ana muhalefet partisi aynı kafadadır. Her ikisi de Türkiye’nin gerçekleştirdiği yakın tarihin en büyük insani operasyonunu gölgelemeyi, itibarsız hale getirmeyi amaçlamaktadır.

- İSRAİL ÖDÜLLENDİRİLDİ: Kudüs, İsrail’in işgalinden beri kesintisiz şekilde huzursuzluğun, haksızlığın, adaletsizliğin yaşandığı bir yer haline gelmişti. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, bu zulmün adete ödüllendirilmesidir, teşvik edilmesidir. Kudüs meselesi sadece kalple buğzedilerek geçiştirilebilecek bir konu değildir. Hatta bu konudaki sorumluluğumuzun gereğini sadece dille ifade ederek de yerine getirmiş olamayız. Kudüs konusunda mutlak somut, elle tutulur, gözle görülür netice almaya yönelik adımlar atmak zorundayız. Kudüs’ü İsrail gibi işgalci bir gücün insafına terk etmek insanlığı bin yıl geriye götürecek tehlikeli bir sürecin kapısını açmaktır.

- BAŞKALDIRI: Bugün Kudüs’te ve Filistin şehirlerinde ağlatılan her çocuk, acı çektirilen her anne, vurulan, dövülen, hakaret edilen her insan yaklaşan yeni bir fırtınanın habercisidir. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır ama aynı zamanda bir uyanış da, başkaldırı da vardır. Kudüs meselesi inşallah topyekun insanlığın ve özellikle de Müslümanların uyanışına vesile olacaktır.

- ZAFERE ULAŞTIRACAĞIZ: 70 yıldır göçmen durumunda olan Filistinli kardeşlerimiz yeniden yurtlarına, evlerine kavuşana kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Adaletten, hukuktan, meşruiyetten asla taviz vermeden, teröre, iftiraya, çirkinliğe kesinlikle müsaade etmeden bu mücadeleyi zafere ulaştırmakta kararlıyız.

- GÖZÜNÜZ DOYSUN: Dünya hepimize yetecek büyüklüktedir. Yaşarken dünyaya sığmayan insana, öldüğünde iki metrekarenin dahi büyük geldiği bilindiği halde tamahkarlığından geri durmayanların Allah gözlerini doyursun.