Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Kudüs’ü AB ile çözeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’in ilk yurt dışı gezisini gerçekleştirdiği Fransa dönüşü uçakta gazetecilere çok önemli açıklamalar yaptı.

- TUZAĞA DÜŞMEDİ: (Avrupa cephesinde 2018’de bir yumuşama sinyalleri geliyor. İlişkilerde Fransa-İtalya Savunma Anlaşması bir motivasyon olabilir mi? 2018 yılı Türkiye-Avrupa ilişkilerinin yumuşama yılı olabilir mi?) Temennim odur ki olsun. Avusturya ve Almanya ile farklı bir süreç yaşandı. Ama mesela Fransa, bu tuzağa düşmedi. Buna karşılık İskandinav ülkelerinden bazıları bu tuzağa düştü.

- TEKLİFTE BULUNACAĞIM: (Son zamanlarda Trump’ın bölgesel ve küresel meselelerde daha agresif bir üslup takındığını görüyoruz. Filistinlileri yardımı kesmekle tehdit ediyor. Tehdit etmediği kimse kalmadı. Filistin konusunda tarafsızlığını kaybetti. Bu safhadan sonra AB ve BM’nin yeni inisiyatif alarak meseleyi Kudüs merkezli olarak sürdürme durumu olabilir mi?) Bu konu ile ilgili olarak ben İslam İşbirliği Teşkilatı olarak teklifte bulunacağım. İsrail-Filistin meselesini gelin İİT ve AB olarak müşterek bir çalışma ile ele alalım.

- AYNI KULVARDA DEĞİLİZ: (Obama döneminde ilişkiler kötüleşince Trump’ın seçilmesi ile hepimizde yeni bir başlangıç ve umutlu bir dönem düşüncesi hakim olmuştu. YPG ve FETÖ konusunda bir hayal kırıklığı yaşıyor musunuz? Trump’ın geri kalan görev süresi içerisinde Türkiye-ABD ilişkilerinin indiği seviyeden normal bir seviyeye çıkarılma umudunuz var mı?) Bu olayın birçok başlığı var. Olay sadece YPG olayı değil. Mesela yargı sistemlerinde yaşananlar var. En önemlisi FETÖ meselesi. Yani biz ABD ile terör ile mücadelede şu an tümüyle aynı kulvarda koşmuyoruz. ABD kendine göre yaptığı tanım çerçevesinde terörle mücadele ettiğini söylüyor. “Sen teröristsin” kime diyorsa, onu peşinen terörist sayıyor. Ama işin aslı öyle değil. Onun terörist dediği ülke ve kişilerin terörle alakası da olmayabilir pekala.

- KUMPAS: Bir başka başlık, Rıza Sarraf, arkasından Hakan Atilla meselesi, Halk Bankası meselesi. Bu konu ile ilgili yargı süreci kumpas üstüne kumpaslarla dolu. Bu süreç tamamen siyasidir, adli ve hukuki değildir. Kimin eli kimin cebinde belli değildir. İşte çıkıyor birisi açıklama yapıyor “FBI bana 50 bin dolar verdi” diyor. Zanlı olan birisi kalkıp “Bana FBI 50 bin dolar verdi” diyorsa bir defa sizin adalet sisteminiz çöktü demektir. Bunlara yönelik yapılan bir şey var mı? Hayır yok. Şimdi nisan beklenecek. Tüm bu konular, Türkiye ve ABD arasında hukuki sistemde ikili ilişkileri ciddi manada yaralamıştır. Ciddi manada burada aramızdaki süreçte darbe yemiştir.

- VURDUK MU OTURTURUZ:

(İsrail’e tehdit oluşturacak ülkeler zayıflatılıyor yorumları var. Şimdi İran’da olaylar var şöyle yorumlar geliyor: “Suriye, Irak ve İran’dan sonra hedef Türkiye olabilir mi?” Sizde PKK’nın Suriye’ye yerleştiğini söylemiştiniz. Böyle bir risk görüyor musunuz?) Yorumlara, varsayımlara değil, biz kendi hedefimizin ne olduğuna odaklanmalıyız. Kendinizi zayıf görüyorsanız zaten bittiniz demektir. Ben Türkiye’yi asla zayıf olarak görmüyorum. Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir, ne YPG! Hadi, güçleri yetiyorsa, terör koridoru meselesinde yürüsünler.

- MEZAR EDERİZ: Nasıl biz şu anda 2 bin km kare arazi üzerinde nasıl huzur sükun getirdiysek, o terör koridoru olarak düşündükleri yeri de onlara mezar ederiz. Bu konuda kararlıyız, bunu herkes bilecek. Bizim medyamızın da bunun bilincinde olması lazım. Konuya ABD değil Türk’ün bakışı ile bakın. ABD lafa gelince, “Biz terör örgütünün karşısındayız” diyor. Ondan sonra da DEAŞ’a karşı yine bir terör örgütü olan YPG’yi yanına alarak mücadele ediyor. Medyadan bazıları da tutmuş, “Ne yapsın ABD, tabii ki onlarla yürütecek bu işi” diyebiliyor. Milli ve yerli olmak, yanlışa düşmemek açısından da önemli.

- KONTAKLARI DEVAM EDİYOR: (Macron Türkiye ve Fransa’nın “ortak bölgesel çıkarları var” dedi. Bu ortak bölge Ortadoğu diye adlandırdıkları bölge mi sadece yoksa içinde Afrika da var mı?) Şimdi birinci derece koalisyon güçlerinde Fransa yer alıyor. Bu ne demektir? Irak ve Suriye bu işin birinci etabı. Diğeri de tabii dediğiniz gibi Afrika. Biliyorsunuz bunların sömürge ülkeleri var. Hala daha oralardaki kontakları devam ediyor.

- FÜZE GÖRÜŞMELERİ: (Füze anlaşmasında üretim aşaması nasıl gerçekleşecek?) Yetkili arkadaşlarımız bunların görüşmelerini yapacaklar. Bu görüşmelerden sonra bunların bir kısmı bizde bir kısmı onlarda bu şekilde şekillenecek.

- AÇ TAVUK..: (Beşiktaş Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu’nun da “AKP alamayacağını anladı da onun için böyle hareketler yapıyor” beyanı var, değerlendirir misiniz?) Kılıçdaroğlu gaipten haberler vermeye alışkındır. Şu anda daha 14 ay var. AK Parti bunaldı da bunu yapıyor falan bunların hepsi... Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş! O da kendisini buğday ambarında görüyor. Bizim bütün attığımız adımların hepsi nerede bir suistimal varsa nerede bir yolsuzluk varsa mülkiye müfettişleri ile birlikte gideriz. Nerden olursa olsun ister benim partim ister diğer partiler bizim bu işi belli noktalara getirmemiz lazım.

- DEVAMI VAR: (Beşiktaş Belediyesi ile ilgili iş adamlarından çok sayıda şikayetler geliyor. Bazılarının iddiaları şikayetlerin size geldiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu’na da ulaşmıştır elbet ki. Orada neden yolsuzluğa karşı bir önlem alınmadı.) Kılıçdaroğlu’nun en büyük marifeti yolsuzlukları savunmaktır. Nitekim Ataşehir’i nasıl savunduğunu gördük şimdi de Beşiktaş’ı savunuyor. Yolsuzlukları savuna savuna buralara gelmiştir. Şu anda gerek Beşiktaş gerek Ataşehir’le alakalı kendi kızı da olmak üzere bunların hepsini belgeleri ile birlikte arkadaşlarımız açıkladılar. Ya düşünün ki torununu SSK’lı yapan birisinden ne beklersiniz? 14-15 yaşındaki çocuğunu SSK’lı yapan birisinden ne beklersiniz? Bu adam böyle birisi. Bunların hepsi tespit edilmiş bu zatın suçları. Beşiktaş’taki olaya yaklaşımı tarzını hiç affedilir bir yanı yok bunların çok daha açık bir biçimde ortaya çıktığını göreceğiz. Bunların daha devamı var.

- DAVA AÇACAĞIZ: (Hakan Atilla davası 9 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Fetullah Gülen hakkında neredeyse 4 yıl olmasına rağmen Pensilvanya hakkında tek bir adım atılmamış olmamasına ne diyorsunuz?) Bu şunu gösteriyor. Pensilvanya’nın arkasında ABD var. Ne yazık ki konu ile alakalı attıkları tek bir adım yok. Ama biz kovalayacağız. Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak da, gerekirse biz ABD’ye karşı dava açarız; zira şu anda Halk Bankası’nın dava açma yetkisi var. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor. Bununla ilgili olarak bir karşı dava açmaları mümkün.

Erdoğan gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.