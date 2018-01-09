Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Saf değiştirenin söz hakkı olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “2019’da adayımız yok, Erdoğan’ı destekleyeceğiz” diyen MHP lideri Bahçeli’ye şükranlarını sundu, AK Parti’den ayrılıp karşı cepheye geçenlere de yüklendi. İşte Erdoğan’ın çok önemli mesajları…

- ÇÖKERTECEĞİZ: Şimdi sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç’te devam ettirerek, ardından da tüm sınır boylarını huzura kavuşturarak, bu süreci tamamlayacağız.

- SÖZ SÖYLEYEMEZ: Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir.

- SİLÜETLER: Kem alette kemalat olmaz.Bunlar milletimizle birlikte son 3-4 yıldır verdiğimiz hayati mücadelede en küçük desteklerini görmediğimiz,hatta karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Ülkede ‘evet-hayır’ referandumu yapılıyor ve partimiz burada ‘evet’ başlığını böyle atıyor ama bakıyorsunuz birileri de ‘hayır’ için kampanya yürütüyor.

- ASLOLAN SADAKAT: Kulislerde, şurada burada... Kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Bu birlikteliği, bu beraberliği, bu dayanışmayı zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık ve bu yola bu akitleşmeyle, bu ahitle çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım, sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler, kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar ama bu da yoluna devam eder.

- HIRSLARININ ESİRİ: Kendilerine biçilen tek misyonun AK Parti’ye ve şahsımıza zarar vermek olduğunu göremeyecek kadar hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz veriyor.

- KISKANIYORLAR: Türkiye’nin son 15 yılda geldiği yer birilerini rahatsız ediyor, kıskançlık krizlerine sokuyor. Çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, Suriye ve Irak sınırında terör örgütlerine her türlü ağır, hafif silah desteğini veriyorlarsa biz kendileriyle neyi konuşacağız?

- NASİHATİ BIRAK: Terör örgütlerine 4 bin tır dolusu silah veriliyor. Uyarmamıza rağmen geri adım var mı? Yok. Sonra bize nasihat çekmeye yelteniyorlar. O nasihatı kendinize saklayın. Biz bu konuda dürüstlük ararız.

- SARIKAMIŞI ZAFERDİR: Herkes Sarıkamış’ı, askerlerimizin yaşadıkları facialara bakarak yenilgi, ricat sanır. Sarıkamış zaferdir. Kahraman askerlerimiz tüm zorluklara rağmen Doğu Anadolu illerini işgal eden Rusları pek çok yerde geri püskürtmüştür. Daha büyük ve kati zafer için olumsuz kış şartlarına rağmen Sarıkamış dağlarında harekata devam eden ordumuz düşmana değil, tabiata yenik düşmüştür.

- DEDEM DONDU: Askerlerimizin büyük bölümünü soğuğa kurban verdik ama Rus ordusunun 30 bini aşkın kayıplarının tamamı cephede yaşanmıştır. Köyümüzden bazı büyüklerimiz Sarıkamış’tan dönünce şehit merhum dedemle ilgili de ‘tüfeğe sarılarak donduğunu gördüm’ diyor. Bize yaşadıklarımızdan ders almak düşüyor.

- MHP’YLE EL ELE: Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin hazırlıklarını bu yıl tamamlamalıyız. Mevzuat, uyum çalışmaları çok çok önemli. Bunları özellikle MHP ile el ele vererek, dayanışma içerisinde... Temenni ederim ki ana muhalefet de buna katılır ve böylece süreci hızlandırmamız gerekiyor.

- MİLLİ VE YERLİ DURUŞ: Seçimler arifesinde, özellikle Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki bizi bölmek isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız. ‘Şu ne der, bu ne der’ değil, ‘biz ne deriz’ asıl olan budur. Onun için de bizler Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var.

- ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM: Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Kendisine, şimdiden beyan ettiği şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. Yabancı ülkeler başta olmak üzere, FETÖ’den PKK’ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz milletimizin yanıdır.

Erdoğan ile Yıldırım grup toplantısında bir süre sohbet etti.