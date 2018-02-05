Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Zafer anıtı dikmek yiğitlerin işidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak Vatikan’a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

- CHP KONGRESİ: Kongreler, siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Seçimi kaybeden kişinin yaptığı açıklamalar zaten kongrenin akıbetini, içeriğini, yapısını gayet güzel bir şekilde tanımlıyor. Bunun dışında bizim CHP kongresi ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olamaz.

- BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ: (MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında ‘CHP Zeytin Dalı Operasyonu’nu sulandırıyor. Zamanında YPG’yi, PYD’yi de terörist olarak görmemişlerdi ama bugün ÖSO’yu terörist olarak niteliyorlar.’ dedi. Sizin bu operasyon sürecinde CHP’nin tavrı ve Bahçeli’nin açıklamasıyla ilgili yorumunuz nedir?) Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını aynen paylaşıyorum. CHP’nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. CHP’nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG’nin yaklaşımı neyse CHP’nin yaklaşımı da odur. PYD’nin yaklaşımı neyse CHP’nin yaklaşımı da odur. PKK’nın yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP’nin yaklaşımı da odur. Nitekim genel başkan yardımcılarının yaptığı açıklamaları gördük. Bunun dışına il başkanlığına getirdikleri kişilerin yaptıkları açıklamaları gördük.

- BU NASIL YAKLAŞIM: Verdiği akla baktığınız zaman ne diyor? Suriye’nin terörist başı, başındaki kişiyle bize görüşme tavsiye ediyor. Bu ne menem iştir ya. 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişiyle bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şu anda bizim Zeytin Dalı Operasyonumuzu sulandıran, buna bu kadar uzaktan duran bir kişinin Türk siyasetinde milli ve yerli bir yeri olamaz. Ona da gerekli cevabı zaten milletim verecektir. Şu anda şehitlerimizin ruhaniyeti onu akan kanlarda da boğacaktır. Bu nasıl bir yaklaşım? Sen bu şehitlerimiz görmüyor musun? Bu şehitlerimiz niye gidiyor oraya? Nereye gittiklerinin adresini herhalde sana soracak halleri de yok. Sen gittiğin, gideceğin yer belli. Benim şehidimin de gittiği yer belli. Ben, Sayın Bahçeli’nin yaklaşımını aynen paylaşıyorum.

- BAY KEMAL BU RUHTAN NASİPSİZ: İnandığımız yolda kararlılıkla ilerliyoruz. 935 teröristi etkisiz hale getirdik. Tabii ki bu arada şehitlerimiz de oluyor. Şunu unutmayalım ki korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal’in falan yapacağı işler değil. Bu işler, bu milletin bağrından çıkmış yiğitlerin yapacağı işlerdir. Aradığım şehit annelerinin, babalarının yaklaşımını görüyorum, ‘Gönderin, biz gidelim.’ diyorlar. Kongrelerdeki bütün gençlerimiz, hamdolsun, tabanımız ‘Bizi de Afrin’e gönder.’ diyor. Böyle bir ruh var. Bay Kemal bu ruhtan nasipsiz.

- TANKI VURAN SİLAH: (5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?) Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, ‘Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.’ diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız.

PKK paçavrası Parlamento’ya nasıl girer

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Vatikan ve İtalya ziyareti öncesi La Stampa’ya verdiği özel mülakat yayınlandı. Erdoğan, mülakatta Avrupa’nın Türkiye’ye karşı sergilediği iki yüzlü tavra tepki gösterdi:

AB’DEN BEKLENTİMİZ: Türkiye’nin arzusu, AB’ye tam üyeliktir. Bunun dışındaki seçenekler, bizleri tatmin etmekten uzaktır. AB’den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir. Türkiye’nin üyeliği iç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir.

OLMAMASI GEREKİR: PKK’yı AB ve her üye ülke tarafından terör örgütü ilan edilmiştir ancak sonra bakıyorsunuz bir grup PKK paçavralarıyla Avrupa Parlamentosuna giriyor. Bunlar olmaması gereken şeyler. Bir taraftan Avrupa bu örgütü yasaklarken, diğer taraftan bunların sembollerini parlamentoya sokan parlamenterler var.

PKK-DEAŞ İTTİFAKI PKK-PYD/YPG arasında bir fark yoktur. Terör örgütleri arasında ayrım yapılması son derece yanlıştır. Suriye’deki durum, bir terör örgütünün bir başka terör örgütüyle bertaraf edilemeyeceğini göstermiştir. PYD/YPG, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ ile anlaşarak çok sayıda DEAŞ teröristinin Rakka’dan tahliye edilmesine göz yummuştur. PYD/YPG’nin şimdi de Afrin’de DEAŞ mensuplarını saflarına kattıklarını görüyoruz.

ANLADIKLARI DİL: Ben terörü destekleyenlere bir hitapta bulunmam. Teröristlere, Afrin’de davrandığım gibi davranırım. Bunu böyle yaparım çünkü anladıkları dil bu ve böyle de yapmayı sürdüreceğim. İtalya, teröristlerle hangi dilden konuşuyor? Fransa, Büyük Britanya, Amerika, Rusya, teröristlerle hangi dilden konuşuyor ki? İşte, ben de o dilden konuşuyorum.

Papa ile gündemimiz Kudüs Vatikan ziyaretinin ana gündem maddesini “Kudüs’ün durumu” olarak açıklayan Erdoğan, Papa ile ABD’nin hukuksuz Kudüs kararını görüşeceklerini hatırlattı.