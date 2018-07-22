Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: Kendisini bu asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından yaşadıklarını anlattığı açıklaması hakkında yorum yaptı.
İbrahim Kalın'ın Twitter açıklaması şu şekilde:
Değerli oyuncu Mesut Özil, Cumhurbaşkanımız ile neden buluştuğunu, bugün olsa yine görüşeceğini söylüyor. Kendisini bu asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Fakat Mesut beyin bu süreçte nasıl bir baskıya maruz kaldığını düşünün. Nezaket, hoşgörü, çoğulculuk... nerede kaldı?!
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