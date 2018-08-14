Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde yola çıkan, kurulduğu günden bu yana her alanda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "'Halka hizmet, Hakk'a hizmet' düşüncesiyle 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan, kurulduğu günden bu yana her alanda yaptığı hizmetlerle milletimizin güvenini kazanan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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