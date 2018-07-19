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Türkiye'den İsrail'in ulus devlet yasasına sert tepki:İsrail Parlamentosu hukuk ilkelerini zedelemiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosunda kabul edilen Ulus devlet yasasına tepki gösterdi. Oktay, 'İsrail Parlamentosu hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail Parlamentosunda kabul edilen Ulus devlet yasasına tepki gösterdi. Oktay, "İsrail Parlamentosu hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, onaylanan Yahudi ulus devlet yasasına ilişkin, "Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı. 

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail Meclisinde bugün onaylanan "Yahudi Ulus Devleti" yasasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, 'Yahudi Ulus Devlet Yasası' adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir." paylaşımında bulundu.

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