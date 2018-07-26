Başkan Yardımcısı Oktay: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok
Başkan Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından ABD'nin hadsiz açıklamalarına cevap verdi.
- star.com.tr
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır." ifadelerini kullandı.
Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, Millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır.— Fuat Oktay (@fuatoktay06) July 26, 2018
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