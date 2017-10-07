Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çetin yollar yorgun bedenlerle aşılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti Afyonkarahisar Kampında, partideki değişime yönelik önemli mesajlar verdi. Değişim talebinin, milletten geldiğini vurgulayan Erdoğan, “Değişime direnmek, akıntıya kürek çekmektir” dedikten sonra, “Milletle zıtlaşma olmaz” sözleriyle parti teşkilatları ve bazı belediye başkanlarına yönelik değişimin süreceği işaretini verdi.

AK Parti’nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na 1244 gün sonra ilk kez Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan olarak başkanlık eden Erdoğan, eğitimde içerik konusunda sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, “Müfredatta sıkıntılarımız var. Önümüzdeki dönemde müfredattan, ders kitabına, öğretmen kalitesinden değerler eğitime kadar her alanda eksiklerimizi tamamlayacağız” dedi.

CHP’YE SİHA YANITI

HDP’nin yanı sıra, CHP’lilerin de SİHA’lar konusunu Meclis gündemine getirmelerini hatırlatan Erdoğan, “Parlamento’daki uzantıları, ana muhalefet de dahil olmak üzere SİHA’yı konuşuyor. Onlar, piknik yapmaya gelmişler. Evet, piknik yapmaya gelmiş olan teröristler. Ana muhalefetin başındaki zat, bizzat yanlarına gidip sanki yanlarında silah var mı yok mu onu incelemiş. Dedik ya, inlerine kadar gireceğiz. Bu mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz.Ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa biz bunlara hoş geldin demeyeceğiz. Onlar hareketlendiğinde onları yerinde bastırmasını başarabileceğiz. Bunu başardığımızda zaten güçlü Türkiye oluruz” diye konuştu.

Erdoğan teşkilatlar ve belediye başkanlarıyla ilgili yaşanan değişim sürecine konuşmasında açık vurgu yaptı. “Değişime direnmek, akıntıya kürek çekmek gibidir” diyerek değişim konusuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

MİLLETİN TALEBİ

“Bu, benim şahsi tercihim ya da partimizin kendi kendine icat ettiği bir yöntem değildir. Aslında milletimizin talebidir. Tazelenme talebini kendi irademizle gerçekleştirmek durumundayız. Kendimiz yapmazsak sandıkta milletimiz yapar. Ona fırsat vermeden bu işi kendimiz çözümlemeliyiz. Geçmişte, bugün siyaset çöplüğünde kaybolup gitmiş pek çok partinin en büyük yanlışı milletin değişim talebine cevap vermek yerine kendi iç hesaplaşmalarının arkasından yürümeyi tercih etmiş olmalarıdır. Biz asla böyle bir yanlışa düşmeyeceğiz. Milletle zıtlaşma, kavga olmaz. Biz varlığımızı milletimize borçluyuz.”

MENDERES ÖRNEĞİ

Menderes örneği veren Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Menderes idam edildiği zaman arkadaşlarıyla beraber sokaklara kimse dökülmedi, sadece izlediler. Aynı yanlışlara düşemeyiz. Bizim safımız daima milletin yanı olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Madem ki, 2019 Mart ve Kasım seçimleri bizim ve ülkemiz için hayati öneme sahiptir, öyleyse yapacağımız iş yine milletimize bakmaktır. Yenilenme demek asla kadroları tümüyle tasfiye etmek değildir. Bunun için teşkilatlarımızın bir kısmının yenilenmesi gerekiyorsa yenileyeceğiz, belediye başkanlarımızın bazılarının dinlenmesi veya başka görevlerde değerlendirilmesi gerekiyorsa elbette karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimse alınmamalı. Türkiye değişirken AK Parti’nin olduğu gibi kalmasını beklemek yanlıştır. Unutmayın ki, çetin yollar, yorgun bedenlerle aşılamaz.”

ÜÇ LİDERLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Fransa lideri Macron ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin geliştirmesine ilişkin adımların yanı sıra başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le telefonda görüştü. İki lider, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

KANAL İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ