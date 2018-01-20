Cumhurbaşkanı’nın “Afrin operasyonu fiilen başladı” açıklaması sonrası Bahçeli: Allah ordumuzu muzaffer eylesin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamasının ardından, 'Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin.' değerlendirmesinde bulundu.