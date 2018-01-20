Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanı’nın “Afrin operasyonu fiilen başladı” açıklaması sonrası Bahçeli: Allah ordumuzu muzaffer eylesin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamasının ardından, 'Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin Kızılcahamam'daki kampına katılan Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuna ilişkin açıklamasına ilişkin değerlendirmesini Twitter'dan paylaştı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Toplantı sırasında Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı haberini alan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk sözleri 'Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin.' şeklinde olmuştur."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Payitaht Abdülhamit´te geceye damga vuran sahne

Karne capsleri kırdı geçirdi

Karne capsleri kırdı geçirdi

Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

Bu araçlara dokunmak 250 dolar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA