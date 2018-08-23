Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez
Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Rahip Brunson konusu hukuki bir süreçtir. ABD hukuku yok sayarak talepte bulunamaz.' açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rahip Brunson konusu hukuki bir süreçtir. ABD hukuku yok sayarak talepte bulunamaz." açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD tarafından atılan adımlara sessiz kalamayız. Kamu bankamızın yıpratılmak istenmesi de kabul edilemez. Ortada küresel bir sorun var. Türkiye ile yaşanan, Trump yönetiminin yaşadığı sorunların bir parçası." açıklamalarında bulundu.
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