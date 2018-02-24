Cumhurbaşkanlığı: Esed rejimi Doğu Guta’da katliam yapıyor

Kalın, Twitter hesabından, Doğu Guta'daki katliama ilişkin paylaşımda bulundu.

Esed rejiminin Doğu Guta’da katliam yaptığını belirten Kalın, "Cumhurbaşkanımızın ve ilgili kurumlarımızın yoğun girişimleri devam ediyor. Saldırıların durması ve yardım ulaştırılması için bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde oylama yapılacak. Bu katliama bütün dünya el birliğiyle dur demeli." ifadesini kullandı.