Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.' değerlendirmesinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altun, Twitter paylaşımında, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA