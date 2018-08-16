Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.' değerlendirmesinde bulundu.
- AA
Altun, Twitter paylaşımında, Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan askerlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Altun, "Milletimizin başı sağ olsun. Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verdi.
Adıyaman’ın Kömür Beldesi kırsalında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 16, 2018
Sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğümüz terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.
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