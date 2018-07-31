Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son erdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 

Saat 15.05'te başlayan toplantının gündeminde ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'ın yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları yer aldı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Irak´ta kum seli görenleri hayrete düşürdü

Irak´ta kum seli görenleri hayrete düşürdü

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA