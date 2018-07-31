Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son erdi.
- İHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine ikinci toplantısını gerçekleştirdi.
Saat 15.05'te başlayan toplantının gündeminde ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'ın yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları yer aldı.
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