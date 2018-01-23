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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 'Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

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Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.
 
DİKKAT ÇEKEN DETAY
 
Zirveyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki kırmızı dosya dikkat çekti
 
Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yetkililer tarafından bilgi verildi.

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