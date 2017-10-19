Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kerkük türküsü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40'ıncısı düzenlenen toplantıda muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Toplantı salonunda Erdoğan'ı bekleyen muhtarlara Kerkük yöresine ait olan Altın Hızma türküsü dinletildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40. kez düzenlenen toplantıda muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
KÜLLİYEDE KERKÜK TÜRKÜSÜ
Toplantı salonunda Erdoğan'ı bekleyen muhtarlara Kerkük türküsü Altın Hızma dinletiliyordu.
"DİNLEYELİM DEDİK, DURMADAN KESİYORLAR"
Cumhurbaşkanı salona girince türküsü sonlandırdılar ancak Erdoğan'ın "Bir dinleyelim dedik, durmadan kesiyorlar. Devam et bakalım ya, devam et..." sözleriyle türkü devam etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla birlikte Kerkük türküsünü dinledikten sonra konuşmasına başladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.