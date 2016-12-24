Cumhurbaşkanlığı paketinde 15 değişiklik önergesi hazır

AK Parti, milletvekillerinden gelen değerlendirmeleri de dikkate alarak, Anayasa paketinde iki önemli değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Parti kurmayları, MHP ile de müzakere ederek, ‘yedek milletvekilliği’ uygulamasına yönelik maddenin tümüyle metinden çıkartılmasını değerlendiriyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerde aranan özellikler arasında geçen “Doğuştan Türk Vatandaşı olma” ifadesinde de değişiklik planlanıyor.

AK Parti hukukçu kurmayları, Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından, teklifin eksik ve uyulama sırasında sorun oluşturabileceği düşünülen taraflarının değiştirilmesi yönünde hazırlıklara başladı. MHP ile de yürütülen temaslar çerçevesinde bazı noktalarda değişikliklerin yapılabileceği üzerinde duruldu. MHP’nin de sıcak yaklaşmasıyla AK Parti kurmayları, özellikle ‹yedek milletvekilliği› konusunda formül arayışına girdi. Yapılan son değerlendirmelerde, ‹yedek vekillik› uygulamasının tümüyle kaldırılması üzerinde duruldu. AK Parti’nin, hazırlayacağı önerge ile ‹yedek vekilliği› düzenleyen maddeyi tümüyle teklif metninden çıkartabileceği belirtildi.

ESKİYE DÖNÜŞ

Öte yandan yine milletvekilleri arasında gündeme getirilen ve özellikle göçmen kökenli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden tepki alabileceği düşünülen ‹Doğuştan Türk vatandaşı olma› koşulunda da eskiye dönüş yapılmasının planlandığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı adayı olacak kimselerde aranan özellikler arasında sıralanan bu ifadenin çıkartılarak, mevcut Anayasa’daki haliyle kalması üzerinde duruluyor. Bu durumda ‹Doğuştan Türk vatandaşı olma› koşulu yerine, ‹Türk vatandaşlığı› aranacak. Ayrıca HSYK çevreleri ve milletvekillerinden gelen değerlendirmeler çerçevesinde HSYK’nın üye sayısı ve yapısında da değişiklik yapılmasına yönelik önerge hazırlanıyor. HSYK’nın sayısının azaltılmasına rağmen, ‘avukatlar’ ve ‘öğretim üyeleri’ arasından seçilecek sayıda değişikliğe gidilmemesinin de HSYK’nın yapısında farklı bir değişikliğe yol açabileceği üzerinde duruldu.

Hazırlığı yapılan değişiklikler, teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında verilecek önergelerle sağlanacak. AK Parti kurmayları, bazı teknik düzeltmeler nedeniyle de 15 dolayında önergenin verilebileceğini ifade ediyorlar.