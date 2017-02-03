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Cumhurbaşkanlığı sistemine destek yüzde 59.7

MAK Danışmanlık’ın 5 bin kişiyle yüz yüze yaptığı son araştırmasında halkın yüzde 59.7’sinin referandumda ‘evet’ diyeceği ortaya çıktı. l12

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MAK Danışmanlık Şirketi’nin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 23 İlde 5 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. “Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 51,66’sı AK Parti yanıtını verdi. CHP’nin oyu yüzde 25.5, MHP’nin 12.7, HDP’nin ki de yüzde 7.7 oldu. MAK Danışmanlığın son 5 ayda yaptığı araştırmalarda HDP, yüzde 10’luk barajı hiç geçemedi. Ankete katılanların yüzde 59.77’si ise anayasa değişikliği referandumunda “Evet” oyu kullanacaklarını söyledi. “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 40.23’te kaldı.   

 

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