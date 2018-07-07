Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum için ikinci KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla bazı kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Çok sayıda yasada bulunan "Başbakan" ve "Başbakanlık" ifadeleri "Cumhurbaşkanlığı" olarak değiştirildi. Kanunlardaki "Bakanlar Kurulu" ifadeleri de "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü yemin etmesiyle yeni sisteme resmen geçmiş olacak.

Yayımlanan KHK da yeminin ardından yürürlüğe girecek.