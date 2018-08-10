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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Her şey çöktü, bitti, diyenler yanıldılar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Her şey çöktü, bitti.' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz." ifadelerini kullandı.
 
Kalın, Twitter hesabından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik manipülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktüreceğini zannedenler, bu milleti hiç tanımıyor." sözünün yer aldığı görseli paylaştı.
 
Bu paylaşımla birlikte değerlendirmede bulunan Kalın, şunları kaydetti:
 
"Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'her şey çöktü, bitti' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar. Türkiye bu mücadeleyi de kazanacak. Hep birlikte kazanacağız."

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