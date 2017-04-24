Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hezimete uğrayacaklar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonu yaparak suikast gibi bu söylemleri normalleştirmeye çalışıyorlar. Burada da hezimete uğrayacaklarını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Biz AB ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Avrupa'nın buyruklar yayınlayıp Türkiye'nin kabul etmesi gibi alışkanlıkların geçmişte kaldığını bilmeleri gerekmektedir. ortaklığın tanımı da budur. Birileri Avrupa'dan Türkiye'ye parmak sallayarak hiza veremez.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
BU SÖYLEMLERİN SIRADANLAŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Özellikle referandum sürecinde ve hemen ardından Avrupa'da bazı çevrelerde yapılan değerlendirmeler oldu. Türkiye'nin nasıl bölündüğüne dair yanlış tespit ve okumaları oldu. Batı demokrasilerinde yapılan seçimlere baktığımızda yüzde 50'leri, 60'ları görüyoruz. Biz hiçbir zaman "Bu katılım çok düşük" yaklaşımında olmadık, hep saygılı olduk. Aynı saygıyı Batılılardan beklemek de hakkımız. Fransa'da dün yapılan seçimlerde çok parçalı bir yapıyı ortaya koydu. Biz de kalkıp "bölünmüşlüğü" ortaya koyarak birtakım değerlendirmeler mi yapalım? Biz bunlara tevessül etmiyoruz. Bir siyasinin sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi çağrısı yapmak gibi hazin bir olayı gözlemlemekteyiz. Bunlar Erdoğan düşmanlığı üzerinden düşmanlık yapan bazı çevre, siyasilerin ve onlara payanda olan PKK, FETÖ gibi düşmanların yazdığı senaryoyu tekrarlamaktan ibarettir. Bu tür şeylerin sıradanlaşmasına ve normalleşmesine asla izin vermeyeceğiz.
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TRUMP VE PUTİN'LE GÖRÜŞECEK
Önümüzdeki 1 ay içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız 5 ülkeye ziyarette bulunacak. Pazar günü Hindistan'da önemli bir ziyaretimiz gerçekleşeceğiz. Ardından Rusya'ya gideceğiz. Sayın Putin'li sayın Cumhurbaşkanımızın bir görüşmesi olacak. Mayıs ayının ortasında Çin'e gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla Çin Devlet Başkanı'nın bir görüşmesi olacak. Ardından sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı sayın Trump'la görüşmek için bir ABD ziyareti olacak. Daha sonra Brüksel'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesine katılacaklar.
ERMENİ CEMAATİYLE HER DÜZEYDE GÜZEL İLİŞKİLER KURULDU
Son yıllarda Ermeni vatandaşlarımızla ve dünyadaki Ermenilerle yeni ve yapıcı bir süreci başlattık. Ermeni cemaatiyle her düzeyde güzel ilişkiler kuruldu. Tarih istismarcılarına fırsat verilmemesi için çabalarımız devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ermeni Patrikhanesi'ne bir mesaj gönderdi. 1915 olayları olarak bilinen hadiselere hep bir ortak acı perspektifinden baktığımızı ifade ettik.
SORULAR VE CEVAPLAR
SORU: Adalet Bakanı YSK'nın seçim sonuçları kesinleştikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliği gerçekleşeceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı genel başkanlık koltuğuna ne zaman oturacak? AB'nin Türkiye'ye karşı sergilediği tutuma karşı nasıl bir politika izlenecek?
YSK'NIN KARARINDAN SONRA CUMHURBAŞKANI ÜYE OLABİLECEK
Kalın: 1960'a kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanları siyasi üye olmuşlardır. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından sonra sayın Cumhurbaşkanımızın bir üyelik başvurusu yapacaktır. Avrupa ile ilişkilerde son dönemde bir akıl tutulması yaşanıyor. Son dönemde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının bir ivme kazanması bizim de üzerinde hasssayetle durduğumuz bir konu. Avrupa herşeyden önce kendi değerleriyle çelişmektedir. Zaman zaman Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapanların birtakım kehanetler de bulunduğunu görüyoruz. Bazı Batılı aydınlar, siyasetçiler birşeylerin sonunu ilan ettiklerini görüyoruz. Dinin, siyasetin sonunu ilan etmeler vs. Bir son ilan etme alışkanlığını görüyoruz. Türkiye'de de birşeylerin sonunun geldiğine dair açıklamalar geliyor. Şunu bilsinler ki, bizim için herşey yeni başlıyor.
AVRUPALILAR BURADA DA HEZİMETE UĞRAYACAKLARDIR
Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonu yaparak suikast gibi bu söylemleri normalleştirmeye çalışıyorlar. Burada da hezimete uğrayacaklarını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Biz AB ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Avrupa'nın buyruklar yayınlayıp Türkiye'nin kabul etmesi gibi alışkanlıkların geçmişte kaldığını bilmeleri gerekmektedir. ortaklığın tanımı da budur. Birileri Avrupa'dan Türkiye'ye parmak sallayarak hiza veremez. Bunu herhalde anlamış olmalıdırlar. Türkiye hiyerarşik dayatmaları asla kabul etmez. Fasılları açacak olan AB'dir. Mültecilere 3 milyar yardım gönderme teklifini gönderen Avrupa'dır. Şu anki rakamlara baktığımızda 1,5 milyar Avrosu sözleşmeye bağlanmış bunun sadece 790 bin Avrosu gönderilmiştir. Vaadedilen ve hayata geçirilen fark budur. Türkiye bu Göç Anlaşması çerçevesinde üzerine düşeni yapmıştır. Denizlerde insan kaçakçıları, botlarda ölümler önlenmiştir. Gelen para da AB STK'ları üzerinden aktarılıyor. Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Avrupa'ya gönderilen Suriyeli göçmenlerin 4 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın kendi hissesine düşen sorumluluğu yerine getirmede ne kadar geride kaldığını görüyoruz.
AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMALIDIR
Üçüncü ayağı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların Şengen vizesine dahil edilmesidir. Bunun sürekli ötelendiğini görüyoruz. Bu konuda da adım atması gereken AB'dir. Artık tahammül sınırlarını fazlasıyla aşan Avrupa'nın terör örgütlerine açıkça kapılarını açması, doğru ya da dolaylı olarak destek vermesidir. Avrupa tutarlı bir tavır içerisindeyse terör örgütlerine karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte AB yetkililerle oturup, konuşulacağını söyledi. Avrupalıların üzerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekiyor.
AVRUPA KONSEYİ'NDEKİ BAZI ÇEVRELER AÇIK OPERASYON YAPIYOR
SORU: Avrupa Konseyi yarın bir karar açıklanacak. Müzakerelerin durdurulması yönüne gidilir mi? Türkiye'nin mülteci politikasında bir değişiklik olur mu?
KALIN: Avrupa Konseyi bizim kurucusu olduğumuz bir kurumdur. Avrupa Konseyi ile pekçok şeffaf ve yapıcı bir ilişki içerisinde olduk. Oradan gelen bir heyeti 16 Nisan referandumunu izlemeye davet ettik. Özellikle AKPM Gözlemciler Heyeti'nde bazı üyelerin açıkça PKK destekçisi olduğu, onların toplantılarına gittiği artık malum. Bu kişilerin yazdığı raporların, açıklamaların adil ve tarafsız nitelik arzetmesini beklemiyoruz. Zaten referandum sürecinde yaptıkları açıklamalarda taraflarını belli ettiler. Bazıları gelip hayır kampanyalarına katıldılar. Bu gözleme, izleme statüsüne alınması meselesine gelince. Bir kere bizim işbirliği çabalarımıza rağmen maksatlı çevrelerce siyasi girişimlerin yapıldığını görüyoruz. Bu çok açık siyasi bir operasyondur. Bunun izah edilebilir, meşrulaştırılabilir, gerekçelendirilebilir bir temeli sözkonusu değildir.
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