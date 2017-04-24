Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hezimete uğrayacaklar

SORULAR VE CEVAPLAR

SORU: Adalet Bakanı YSK'nın seçim sonuçları kesinleştikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliği gerçekleşeceğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı genel başkanlık koltuğuna ne zaman oturacak? AB'nin Türkiye'ye karşı sergilediği tutuma karşı nasıl bir politika izlenecek?

YSK'NIN KARARINDAN SONRA CUMHURBAŞKANI ÜYE OLABİLECEK

Kalın: 1960'a kadar Türkiye'de Cumhurbaşkanları siyasi üye olmuşlardır. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasından sonra sayın Cumhurbaşkanımızın bir üyelik başvurusu yapacaktır. Avrupa ile ilişkilerde son dönemde bir akıl tutulması yaşanıyor. Son dönemde Türkiye ve Erdoğan karşıtlığının bir ivme kazanması bizim de üzerinde hasssayetle durduğumuz bir konu. Avrupa herşeyden önce kendi değerleriyle çelişmektedir. Zaman zaman Erdoğan düşmanlığı üzerinden siyaset yapanların birtakım kehanetler de bulunduğunu görüyoruz. Bazı Batılı aydınlar, siyasetçiler birşeylerin sonunu ilan ettiklerini görüyoruz. Dinin, siyasetin sonunu ilan etmeler vs. Bir son ilan etme alışkanlığını görüyoruz. Türkiye'de de birşeylerin sonunun geldiğine dair açıklamalar geliyor. Şunu bilsinler ki, bizim için herşey yeni başlıyor.

AVRUPALILAR BURADA DA HEZİMETE UĞRAYACAKLARDIR

Tayyip Erdoğan'ın bileğini bükemedikleri için algı operasyonu yaparak suikast gibi bu söylemleri normalleştirmeye çalışıyorlar. Burada da hezimete uğrayacaklarını çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Biz AB ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Avrupa'nın buyruklar yayınlayıp Türkiye'nin kabul etmesi gibi alışkanlıkların geçmişte kaldığını bilmeleri gerekmektedir. ortaklığın tanımı da budur. Birileri Avrupa'dan Türkiye'ye parmak sallayarak hiza veremez. Bunu herhalde anlamış olmalıdırlar. Türkiye hiyerarşik dayatmaları asla kabul etmez. Fasılları açacak olan AB'dir. Mültecilere 3 milyar yardım gönderme teklifini gönderen Avrupa'dır. Şu anki rakamlara baktığımızda 1,5 milyar Avrosu sözleşmeye bağlanmış bunun sadece 790 bin Avrosu gönderilmiştir. Vaadedilen ve hayata geçirilen fark budur. Türkiye bu Göç Anlaşması çerçevesinde üzerine düşeni yapmıştır. Denizlerde insan kaçakçıları, botlarda ölümler önlenmiştir. Gelen para da AB STK'ları üzerinden aktarılıyor. Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Avrupa'ya gönderilen Suriyeli göçmenlerin 4 milyon civarında olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın kendi hissesine düşen sorumluluğu yerine getirmede ne kadar geride kaldığını görüyoruz.

AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMALIDIR

Üçüncü ayağı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların Şengen vizesine dahil edilmesidir. Bunun sürekli ötelendiğini görüyoruz. Bu konuda da adım atması gereken AB'dir. Artık tahammül sınırlarını fazlasıyla aşan Avrupa'nın terör örgütlerine açıkça kapılarını açması, doğru ya da dolaylı olarak destek vermesidir. Avrupa tutarlı bir tavır içerisindeyse terör örgütlerine karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreçte AB yetkililerle oturup, konuşulacağını söyledi. Avrupalıların üzerine düşen görevi yerine getirmeleri gerekiyor.

AVRUPA KONSEYİ'NDEKİ BAZI ÇEVRELER AÇIK OPERASYON YAPIYOR

SORU: Avrupa Konseyi yarın bir karar açıklanacak. Müzakerelerin durdurulması yönüne gidilir mi? Türkiye'nin mülteci politikasında bir değişiklik olur mu?

KALIN: Avrupa Konseyi bizim kurucusu olduğumuz bir kurumdur. Avrupa Konseyi ile pekçok şeffaf ve yapıcı bir ilişki içerisinde olduk. Oradan gelen bir heyeti 16 Nisan referandumunu izlemeye davet ettik. Özellikle AKPM Gözlemciler Heyeti'nde bazı üyelerin açıkça PKK destekçisi olduğu, onların toplantılarına gittiği artık malum. Bu kişilerin yazdığı raporların, açıklamaların adil ve tarafsız nitelik arzetmesini beklemiyoruz. Zaten referandum sürecinde yaptıkları açıklamalarda taraflarını belli ettiler. Bazıları gelip hayır kampanyalarına katıldılar. Bu gözleme, izleme statüsüne alınması meselesine gelince. Bir kere bizim işbirliği çabalarımıza rağmen maksatlı çevrelerce siyasi girişimlerin yapıldığını görüyoruz. Bu çok açık siyasi bir operasyondur. Bunun izah edilebilir, meşrulaştırılabilir, gerekçelendirilebilir bir temeli sözkonusu değildir.