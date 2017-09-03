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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Batılı liderlere Arakan tepkisi

Kuzey Kore'nin füze denemesiyle meydana gelen deprem, Batılı ülkelerden tepkilerin yükselmesine yol açtı. Merkel ve Macron'un 'acil' görüşmesine işaret eden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Arakan'da yaşananlara karşı liderlerin sessizliğine tepki gösterdi.

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umhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Batılı ülkelerin Arakan'daki katliamlar karşısındaki sessizliklerine sert tepki gösterdi. Kalın, Batılı ülkelerin Kuzey Kore'nin füze denemesinden sonra yaptıkları açıklamalara göndermede bulunarak, "Peki, tüm nükleer tehditleri reddetmeliyiz. Myanmar'da Rohinyaların sistematik biçimde öldürülmesine tepki yok? Neden? Onlar insan olarak sayılmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun geçen haftadan bu yana Arakan'da sürdürdüğü saldırılarda şu ana kadar üç binin üzerinde Müslüman hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 bin kişi yaşadığı yerleri terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı. Türkiye, bölgede yaşanan katliamların sona erdirilmesi için harekete geçerken, ABD ve Batılı ülkeler yaşananlar karşısında sessizliklerini sürdürüyor.

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