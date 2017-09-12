Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, '12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 12 Eylül'ün ülke tarihinde kara bir leke olduğunu belirtti.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.
12 Eylül'ün ülke tarihindeki kara bir leke olduğunu vurgulayan Kalın, "Bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıran, milletin iradesini yok sayan hiçbir güce geçit yok artık." ifadesini kullandı.
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