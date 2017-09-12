Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, '12 Eylül tarihimizde kara bir lekedir.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 12 Eylül'ün ülke tarihinde kara bir leke olduğunu belirtti.
 
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 12 Eylül darbesinin 37. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu.
 
12 Eylül'ün ülke tarihindeki kara bir leke olduğunu vurgulayan Kalın, "Bu ülkenin evlatlarını birbirine kırdıran, milletin iradesini yok sayan hiçbir güce geçit yok artık." ifadesini kullandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müge Anlı'da canlı yayınında katile baskın yapıldı!

Müge Anlı'da canlı yayınında katile baskın yapıldı!

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA