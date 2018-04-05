Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'ler 2019 yılının Temmuz ayında teslim edilecek

"Dün itibariyle 8 gözlem noktasını kurmuş bulunuyoruz, geriye 4 tane kaldı"

"Geçen yıla Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 35'lik artış var"

"Ekonomi Koordinasyonunda görüş ayrılığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

"Sanatçıların ziyareti çok güzel bir ziyaret oldu" Hiç kimse oraya şov amaçlı gitmedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün de sanatçılarla yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda da yazarların ziyaretleri oldu. Ana muhalefet liderinin neden rahatsız olduğunu anlamak zor"