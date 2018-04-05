Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'ler 2019 yılının Temmuz ayında teslim edilecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'S-400'ler 2019 yılının Temmuz ayında teslim edilecek' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Akkuyu Nükleer Güç santrali bitince 3 bin 500 kişi istihdam edecek"
"İran ve Rusya'dan rejime baskı kurmasını bekliyoruz"
"Dün itibariyle 8 gözlem noktasını kurmuş bulunuyoruz, geriye 4 tane kaldı"
"Geçen yıla Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 35'lik artış var"
"Ekonomi Koordinasyonunda görüş ayrılığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
"Sanatçıların ziyareti çok güzel bir ziyaret oldu" Hiç kimse oraya şov amaçlı gitmedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün de sanatçılarla yakın temas içinde olduğunu biliyoruz. Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda da yazarların ziyaretleri oldu. Ana muhalefet liderinin neden rahatsız olduğunu anlamak zor"
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