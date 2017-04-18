Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Avrupalılar bugün adeta yas tutuyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Evet yüzde 49 çıkması durumunda sonuçları kutlayıp, Türk demokrasisini yere göğe sığdıramayacak olan bazı Avrupalılar bugün adeta yas tutuyor.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına Avrupalıların gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın, "Halk oylamasında 'evet'in yüzde 49 çıkması durumunda sonuçları kutlayıp, Türk demokrasisini yere göğe sığdıramayacak olan bazı Avrupalıların bugün adeta yas tuttuğunu ve bu duruma şaşırmadıklarını." ifade etti.
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