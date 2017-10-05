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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Gerekirse Afrin'e gireceğiz, operasyon için her şey hazır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG'nin kontrolündeki Afrin'e olası bir operasyonla ilgili olarak 'Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de yaptığı açıklamada muhtemel bir Afrin operasyonu için "Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar" ifadesini kullandı. 
 
Kalın kamu bankalarının İran bankalarıyla anlaşmalar yapacağını da bildirdi.
 
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli bir yerel çalışanın 'casusluk' sonucu tutuklanmasına da değinen Kalın, "Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir" ifadesini kullandı.

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