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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'İncirlik'i kapatıyoruz' deme hakkımız var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 24'te gündemi değerlendirdi. Kalın, 'İncirlik Üssü'nün pozisyonu her zaman değerlendirilir. 'İncirlik'i kapatıyoruz' deme hakkımız var' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Başbakan Yıldırım'ın ziyareti Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Irak'ta son 10 yıldır büyük bir kaos ortamı var. Özellikle PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatını anlamında operasyonlarımız devam ediyor. PKK'nın Sincar'dan çıkması gerekiyor . İbadi'nin açıklamaları dışında sahada sonuç istiyoruz. Terör örgütü Türk - Kürt savaşı çıkarmaya çalışıyor. Başika'daki asker sayısı ihtiyaca göre artırılabilir

ABD, Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Halep'te yaşananlar yaşanmazdı. Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadele müttefiklerimiz de destek vermeli. 

İncirlik Üssü'nün pozisyonu her zaman değerlendirilir. "İncirlik'i kapatıyoruz" deme hakkımız var

Astana sürecine kadar ateşkes korunur ihlaller yapılmazsa Astana süreci daha başarılı olur. Bu ateşkesin garantörlüğü Türkiye ve Rusya'ya ait. Türkiye merkezi rol oynuyor. 

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