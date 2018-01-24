Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Şirin Payzın'a: Biz nüfus değişimi yapmayız

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Neler Oluyor? programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verdiği cevaplarla gündemi değerlendirdi.

"BİZ NÜFUS DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIYORUZ"

İbrahim Kalın, programın suncusu Şirin Payzın'ın "Türkiye, ÖSO üzerinden o bölgedeki nüfus dağılımını değiştirme planında mıdır?" sorusuna ise şöyle cevap verdi;

"Bizim öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Bir bölgenin doğal dokusunu değiştirmeye çalışırsanız çok ciddi maliyetleri olur. Bunu PYD yaptı ve yapıyor. Geçen yıl uluslararası af örgütü, PYD'nin yaptılarını yayınladı. Ve bu rapor adeta sümen altı edildi. Aslında detaylı ve iyi bir rapordu. O raporda, YPG'nin bölgede alan hakimiyeti sağlamak için zorla göçç ettirme çocukları silah altına alma zorla nüfus kayıtlarını tek tek sıraladı. Bakın bunu biz yapmadık, af örgütü açıkladı. Yaptıkları açıkça savaş suçudur ama bu sümen altı edildi. Böyle bir raporu bize karşı yazılsaydı günlerce tartışılırdı." ifadelerini verdi.

"BUNLARI BİZ DEĞİL YPG YAPIYOR"

Sözlerine devam eden Kalın, "Tam tersine demografik müdahaleyi yapmaya çalışan PYD ve YPG'dir. Bunu bize karşı bir eleştiri olarak getiriyorlarsa bu trajikomiktir. Biz bunu El Bab'ta yapmadık, Cerablus'ta, Dabık'ta başka yerlerde yapmadık. Neden Afrin'de yapalım" şeklinde konuştu.

"KÜRTLERİ HDP TEMSİL EDER DEMEK HATADIR"

Şirin Payzın'ın, "Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşları HDP temsil ediyor" sözlerini kesen İbrahim Kalın, "Buna itiraz ederim. "Kürtleri HDP temsil eder" dediğinizde bu büyük bir hat olur" dedi.