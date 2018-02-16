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Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Tillerson görüşmesinde Suriye, Irak ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan, Tillerson'a Türkiye'nin beklentilerini açık şekilde iletti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde, Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Nauert, Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin, "Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

Nauert'in açıklamaları şöyle:

Türkiye’ye karşı yaptırımlar gündemde mi sorusu üzerine Nauert ‘Birçok farklı ülke için yaptırımlar her zaman masada. Ama yaptırımları önceden ilan etmiyoruz’ dedi.

Türkiye’nin S-400 alımının yaptırım alanına girip girmediği konusunda ise Nauert, “S-400 anlaşmasının henüz imzalandığını düşünmüyorum. İmza gerçekleşmediği için de yaptırımların ihlali anlamına giriyor mu bilemiyorum. Ama Türkiye’ye hep şunu söyledik; S-400’ler NATO sistemleriyle uyumlu değil.

"İNCİRLİK'TE ENGELLEME YOK"

Bildiğim kadarıyla İncirlik’in kullanımı için Türkiye tarafından getirilmiş bir sınırlama yok. Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir parçası ve NATO müttefikimiz. İncirlik’ten operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bildiğim bir engelleme yok.

"DETAYLARI PAYLAŞACAĞIZ"

Tillerson-Erdoğan görüşmesi yeni bitti. Detayları daha sonra sizlerle paylaşacağız.

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