Cumhurbaşkanlığı'ndan Rus gazetesine yalanlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından Rus İzvestiya gazetesine konuştuğu iddia edilmişti. Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip 'en ufak bir tehdit karşısında bile' burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını söylediği iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI YALANLADI

Ancak cumhurbaşkanlığı İzvestiya'nın haberini yalanladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçen gazeteye konuşmasının söz konusu olmadığını belirtti.