Cumhurbaşkanlığıyla gelen iki yenilik

Türkiye’nin, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve kendi sorunlarını çözmek için geliştirdiği “Cumhurbaşkanlığı” sistemi, iki önemli yeniliği içeriyor. Bunların en başında, “yürütmenin tek başlı hale getirilmesi” geliyor. İkinci yenilik ise, “yasama ve yürütmenin doğrudan halk tarafından belirlenmesi”. Bu önemli iki ayak üzerinde işleyecek sistem, meşruiyetini doğrudan seçmenden alacak.

SADECE SEÇMENE HİZMET

Böylelikle anti-demokratik müdahalelerin odağı olmaktan çıkartılarak, demokratik kurumsallaşmanın ana merkezlerinden biri haline gelecek. Meşruiyetini sandıktan alan ve seçmene karşı siyasi sorumluluk yüklenmiş olacak olan Cumhurbaşkanları, artık sadece seçmene hizmet eden siyasal aktörler olacak. Türkiye’nin geliştirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemi, genel olarak başka ülkelerdeki başkanlık sistemleri ile aynı, özelde ise kendine has özellikleri olan bir sistem olarak öne çıkıyor. Temel özellikleri itibariyle başkanlık sistemi özellikleri çerçevesinde tasarlanan yeni modelin de başka ülkelerdeki modellerin tıpa tıp aynısı olma imkanının olmayacağı dikkate alınarak, Türkiye’ye ait yerli ve milli bir model geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi 93 yıllık Cumhuriyet Rejimine olan bağlılığın ifadesi olarak bilinçli tercih edildi.

ÇİFT BAŞLILIK BİTECEK

Cumhurbaşkanlığı makamının korunması, Türkiye’nin siyasi rejimin değişeceğine yönelik dayanaktan yoksun ithamlara karşı verilen en güzel cevap niteliği taşıyacak. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana var olan saygın bir makam ve kurum olarak varlığını sürdüren Cumhurbaşkanlığına daha büyük anlamlar yüklenecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milletin yabancısı olduğu bir unsuru içermediğine işaret etme amacı taşıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi çift başlı yürütmeden kaynaklı krizleri sonlandıracak. Yetki ve sorumluluk sınırları iyi belirlenmiş bir hükümet sisteminde yönetebilirlik daha kolay sağlanacak. Yürütme alanından sorumlu, yetki ve sorumlukları net belirlenmiş Cumhurbaşkanının ülke ihtiyaçlarına uygun politika belirlemesi ve uygulaması şimdiki sisteme göre daha etkili sonuçlar üretecek. Referandumdan da geçmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri, meşruiyetini doğrudan seçmenden alan yapısı ile anti-demokratik müdahalelerin odağı olmaktan çıkarılacak ve demokratik kurumsallaşmanın ana merkezlerinden biri haline gelecek. Sandıktan meşruiyetini alan ve seçmene karşı siyasi olarak sorumluluk yüklenmiş olan Cumhurbaşkanları, sadece seçmene hizmet eden siyasal aktörler olacak. Yeni sisteminin, dünyadaki diğer başkanlık sistemlerinden ayrı olarak iki noktasıyla dikkat çeken bir özellik taşıyor. Sistem, “doğrudan halk tarafından seçimle belirlenen yasama ve yürütme” ve “Tek başlı yürütme” şeklinde iki önemli ayağa oturacak.