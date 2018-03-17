Cumhuriyet 2013’ten sonra FETÖ’ye çalıştı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, “PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C’ye müzahir oldukları” iddiasına ilişkin, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık’ın da bulunduğu 2’si tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Ahmet Şık ve Akın Atalay’ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada Savcı Hasan Bölükbaşı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK

Sanık Ahmet Kemal Aydoğdu’nun “silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, sanık Yusuf Emre Hiper’in de “terör örgütünün propagandasını yapmak” suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, sanıklar Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay’ın ise beraatini öngördü. Mütalaada, bazı sanıklar hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan da beraat isteyen savcı, Can Dündar ve İlhan Tanır’ın dosyalarının da ayrılmasını talep etti. Mütalaasında, Cumhuriyet gazetesinin “devletçi” ve “ulusalcı” çizgisinin 2013’ten sonra birden değiştirilip devleti hedef aldığı belirtildi. Mütalaada, Cumhuriyet Vakfı’nda hukuka aykırı işlemlerle Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının değiştirilmesi sürecinde ilk adım atıldığı belirtildi. Akın Atalay’ın etkin rol oynayarak, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya’nın birlikte hareket etmesini sağlayacak şekilde gazete politikasını değiştirerek PKK/KCK/DHKP-C eylemlerine yardım niteliğinde ortam sağladığı aktarılan mütalaada, Mustafa Balbay, Alev Coşkun gibi Atatürk ilkelerine bağlı kişilerin tasfiye edildiği kaydedildi.

90 YILLIK GAZETE DEĞİŞTİ

Mütalaada, gazetede etkin söz sahibi olan vakıf yönetiminin dizayn edildiği, Can Dündar ile birlikte Aydın Engin, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Ahmet Şık, İlhan Tanır gibi yayıncı ve muhabirlerin görevlendirmesiyle, belli amaçlara bağlı yayın politikası sürdüren, okurlarıyla kuvvetli etkileşimi olan gazetenin 90 yıllık geçmişi ve kuruluş felsefesinin değişime uğradığı anlatıldı. FETÖ’nün, MİT tırları haberi gibi kamuoyunu yanlış yönlendirici bir haberle, Türkiye’nin terörü destekleyen bir devlet olduğu yönünde algı yaratıldığı, Zaman, Taraf, Bugün gazetelerinin taraftarları dışında kamuoyundaki itibarı kaybolduğu için Cumhuriyet gazetesini bir araç olarak kullandığı belirtildi. Aydın Engin’in terör örgütlerini desteklediği, “Fakirhaneme malikane dediler” haberiyle terör örgütünün başının masum gösterilmesinin de değişikliğin göstergesi olduğu aktarıldı.