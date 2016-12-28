Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dağa çuvallarla para gönderildi

Diyarbakır’da belediye kaynaklarını terör örgütü PKK aktaran DBP’li eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu hakkında terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. Gizli tanık, belediyenin çuvallarla örgüte para gönderdiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Selim Kurbanoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, gizli tanık “Poyraz”ın, merkez Yenişehir Belediyesinde çalışanlar arasında PKK’ya mali açıdan destek sağlayan kişiler hakkında verdiği bilgiler de yer aldı. Kurbanoğlu’nu gizli tanık “Poyraz”ın teşhis ettiği aktarılan iddianamede, ifadesinde eski belediye başkanının Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Derneği’nde terör örgütü PKK’yı destekleyici mahiyette propaganda yaptığını kaydettiği belirtildi.      

KAMPA GİTTİLER

Gizli tanığın iddianamede, “Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ile ayda bir liderlik yaparak belediyede çalışan işçileri Lice ilçesinde PKK’nın bulunduğu Sisi kampına götürdüğünü, örgüt mensuplarıyla buluştuklarını ve buluşma esnasında PKK adına toplanan çuvallar ile parayı örgüt mensuplarını verdiklerini biliyorum” ifadeleri yer aldı.      

MAAŞLARDAN KESİNTİ

İddianameye, 17 Eylül›de, Yenişehir Belediyesi personeli F.Y’nin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek, maaşında yapılan kesintiye ilişkin verdiği bilgi de eklendi. Belediyeden aldığı maaşından izinsiz ve rızası olmadan yaklaşık 300 lira kesinti yapıldığını savunan F.Y. ifadesinde, “Maaşımdan yapılan kesintiyi PKK/KCK terör örgütüne para aktardıklarını biliyorum. Sadece benden değil bütün çalışanlardan para kesiyorlar. Ancak korktukları için kimseye söyleyemiyorlar. Bu kesintileri Kurbanoğlu ve belediye başkan yardımcıları biliyor. Bu kişiler organize ediyorlar” dedi.      

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA