Dağa çuvallarla para gönderildi
Diyarbakır’da belediye kaynaklarını terör örgütü PKK aktaran DBP’li eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu hakkında terör örgütü üyeliğinden dava açıldı. Gizli tanık, belediyenin çuvallarla örgüte para gönderdiğini söyledi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Selim Kurbanoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, gizli tanık “Poyraz”ın, merkez Yenişehir Belediyesinde çalışanlar arasında PKK’ya mali açıdan destek sağlayan kişiler hakkında verdiği bilgiler de yer aldı. Kurbanoğlu’nu gizli tanık “Poyraz”ın teşhis ettiği aktarılan iddianamede, ifadesinde eski belediye başkanının Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Derneği’nde terör örgütü PKK’yı destekleyici mahiyette propaganda yaptığını kaydettiği belirtildi.
KAMPA GİTTİLER
Gizli tanığın iddianamede, “Kurbanoğlu, Mehmet Ali Aydın ile ayda bir liderlik yaparak belediyede çalışan işçileri Lice ilçesinde PKK’nın bulunduğu Sisi kampına götürdüğünü, örgüt mensuplarıyla buluştuklarını ve buluşma esnasında PKK adına toplanan çuvallar ile parayı örgüt mensuplarını verdiklerini biliyorum” ifadeleri yer aldı.
MAAŞLARDAN KESİNTİ
İddianameye, 17 Eylül›de, Yenişehir Belediyesi personeli F.Y’nin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek, maaşında yapılan kesintiye ilişkin verdiği bilgi de eklendi. Belediyeden aldığı maaşından izinsiz ve rızası olmadan yaklaşık 300 lira kesinti yapıldığını savunan F.Y. ifadesinde, “Maaşımdan yapılan kesintiyi PKK/KCK terör örgütüne para aktardıklarını biliyorum. Sadece benden değil bütün çalışanlardan para kesiyorlar. Ancak korktukları için kimseye söyleyemiyorlar. Bu kesintileri Kurbanoğlu ve belediye başkan yardımcıları biliyor. Bu kişiler organize ediyorlar” dedi.
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