Daha önce böyle görmemiştiniz, burası Bestler Dereler 

Başarılı operasyonların ardından güven ortamının tesis edildiği Diyarbakır’ın Lice kırsalı artık spor etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Spor tutkunlarının yeni rotası Lice kırsalı, doğa meraklıları tarafından adeta yeniden keşfediliyor. İlçeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır-Bingöl karayolunda Abalı mevkisine gelen doğa yürüyüşçüleri, 3 saat süren parkurda Asur Kralları I. Tiglat-Pileser ve III. Salman Nassar’ın egemenliklerinin nişanesi olarak yaptırdıkları kabartma ve çivi yazıtlarının yer aldığı Birkleyn Mağaraları’nda görsel şölene tanıklık ediyor.

Yürüyüşün ardından yorulan doğa sporu tutkunları Dicle Nehri’nin doğu kolu olan Dibni Çayı’nda yüzüp serinliyor. Bölgede yürüyüş yapan profesyonel dağcı 50 yaşındaki Orhan Gider, parkurun çok güzel olduğunu belirterek, doğa yürüyüşü için tavsiye etti. Birkleyn’in, Türkiye’de dağcılık sporcusu ile doğa meraklıları görmesi gereken bir yer olduğuna vurgu yapan Gider, bölgede üç ayrı mağaranın olduğunu aktardı. Büyük mağaranın 2-3 bin kişinin sığabileceği büyüklüğe sahip olduğunu, diğer mağaraların ise bir kilometre derinliğe sahip olduğunu vurgulayan Gider, mağaralardaki sarkıtların görenleri etkilediğini aktardı.

SİLAH SESİ DEĞİL KUŞ SESİ VAR

Bestler Dereler bölgesi, huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı. Yıllarca terör örgütünün barındığı, sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Şırnak’ın Bestler Dereler Bölgesi’nde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya, buralardan geçen derelerde yüzmeye, balık tutmaya ve doğa yürüyüşleri yapmaya başladı. Dağlarla çevrili manzarasıyla son zamanlarda ilgi çeken Hezil Çayı’na giden vatandaşlar, piknik yapıyor, yüzüyor, kumda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların merkezi haline geldi. Tatilciler silah seslerinden arındırılan bölgede kuş seslerinin cıvıltısıyla huzurlu bir hafta sonu geçiriyor.