Darbe duasına hapis cezası

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Basşavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla 22 kişi gözaltına alınmış operasyonda şüphelilere ait çok sayıda ev, araç ve iş yerindeki bazı dijital materyallere, bilgisayarlara ve cep telefonlarına el konulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MÜFTÜLÜĞE SORULDU

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başlamasının ardından ’Ahzap Suresi, Enfal Suresi, Nasr Suresi ile Nusret Duası’ ile bazı ayetleri toplu mesajla birbirlerine gönderdikleri tespit edildi. Çorum Müftülüğü’nden bilgi alan Cumhuriyet Başsavcılığı, cep telefonlarıyla gönderilen sure, ayet ve duaların savaş ve fetihlerde galip gelmek için okunduğunu belirtmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sure ve duaların bulunduğu telefonları delil olarak kabul ederek soruşturma dosyasına eklenmişti.

Darbeci askerlere dua ve SMS gönderen zanlılar hakim karşısına çıktı. FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine destek vermek suçlarından yargılanan 22 zanlıya 4 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.