Darbeci yoldaşlarına kol kanat geriyorlar 

Partililerle bayramlaşma törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan’da darbecilere iltica hakkı tanımasına sert tepki gösterirken, rahip Brunson üzerinden ABD’yi eleştirdi. Bahçeli şunları söyledi: Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump’ın kafasında acaba ne vardır. Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye’ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Türkiye’de her parti, parti içi meselelerini, partiler arası rekabeti bir kenara bırakıp milli bekayı koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır. Yunanistan’a yakışmayan bir tavır. Yunanistan’ın bu davranışlarla bir gün 9 Eylül’ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.

PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin heyetleri karşılıklı ziyaretlerde bulundu. AK Parti’yi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında sırasıyla CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. AK Parti Genel Merkezi’nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu karşıladı. AK Parti’ye ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu geldi. Herkesin bayramını kutlayan ve AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’nin hayırlı olması dilediğinde bulunan Kuşoğlu “Bayramlar bizim geleneğimizde Ramazandan sonra yapılır. Ramazan Allah’a teslimiyettir, bayramlar da insanlarla iyi ilişkiler kurmaktır, küslerin barışmasıdır. İnşallah böyle güzelliklere vesile olur. Onun için buradayız” dedi.

TEHDİTLERE MARUZ KALDIK

CHP’nin ardından MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran’da önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu: Ülkemiz geçtiğimiz haftalarda önemli tehditlere ve saldırılara maruz kaldı. Geçmiş dönemlerde büyük sınavları milletimizin kenetlenmesiyle nasıl atlattıysak, bunu da süreçte de yine milletimiz, vatan ve millet sevgisiyle bu ülkeye hiç kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğini gösterdi.