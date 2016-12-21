Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara’da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği Sincan Cezaevi’ndeki duruşma salonunun yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı. İnşaatına Ağustos ayında başlanan salon 645 sanık, 900 izleyici ve avukat olmak üzere bin 545 kişi kapasiteli olacak. Tarihi yargılamanın yapılacağı salona tutuklu, hakim ve savcı, izleyici olmak üzere üç bölümden giriş yapılacak.

YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Yüzde 80’i tamamlanan inşaatta, dış cephe kaplamaları bitirildi. Yargılamaların yapılacağı salon ile duruşma salonunun etrafında ikişer kattan oluşan hakim, savcı, kalem odaları, yemekhane ve kafeteryanın da bulunduğu bölümlerde, zemin ve duvar döşeme çalışmaları sürüyor.12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonunun kısa süre içinde Adalet Bakanlığı’na teslim edilmesi hedefleniyor. Salonun teslim edilmesinin ardından, yargılamaların yapılacağı bölümde teknik cihazların kurulumuna başlanacak. Daha sonra kamera sistemleri ve diğer güvenlik cihazları yerleştirilecek. Hakim, savcı, avukat, sanık ve izleyici bölümlerine ilişkin iç düzenleme ise Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak.