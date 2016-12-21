Fetullahçý Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teþebbüsüne iliþkin Ankara’da yürütülen soruþturmalar kapsamýnda açýlacak davalarýn görüleceði Sincan Cezaevi’ndeki duruþma salonunun yapým çalýþmalarýnda sona yaklaþýldý. Ýnþaatýna Aðustos ayýnda baþlanan salon 645 sanýk, 900 izleyici ve avukat olmak üzere bin 545 kiþi kapasiteli olacak. Tarihi yargýlamanýn yapýlacaðý salona tutuklu, hakim ve savcý, izleyici olmak üzere üç bölümden giriþ yapýlacak.

YÜZDE 80’Ý TAMAMLANDI

Yüzde 80’i tamamlanan inþaatta, dýþ cephe kaplamalarý bitirildi. Yargýlamalarýn yapýlacaðý salon ile duruþma salonunun etrafýnda ikiþer kattan oluþan hakim, savcý, kalem odalarý, yemekhane ve kafeteryanýn da bulunduðu bölümlerde, zemin ve duvar döþeme çalýþmalarý sürüyor.12 bin 500 metrekarelik kapalý alana sahip duruþma salonunun kýsa süre içinde Adalet Bakanlýðý’na teslim edilmesi hedefleniyor. Salonun teslim edilmesinin ardýndan, yargýlamalarýn yapýlacaðý bölümde teknik cihazlarýn kurulumuna baþlanacak. Daha sonra kamera sistemleri ve diðer güvenlik cihazlarý yerleþtirilecek. Hakim, savcý, avukat, sanýk ve izleyici bölümlerine iliþkin iç düzenleme ise Adalet Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak.