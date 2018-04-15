Darbeciler tutuklanmalı tazminat alınmalı
28 Şubat darbesinin apoletli aktörlerinden 21’inin müebbete çarptırılmasına rağmen tutuklanmaması mağdurları harekete geçirdi. 28 Şubatzede subaylar, tutuklanmaları için üst mahkemeye başvuruyor. Neden oldukları maddi zararlar da darbecilere ödetilsin istiyor.
28 ŞUBAT MAĞDURLARI, DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Türkiye'nin temelini hedef alan 28 Şubat Şubat darbesinin mağdurları, askeri kanattan yargılanan 103 kişiden sadece 21’ine ceza verilmesi sert tepki gösterdi. Darbenin siyasi, medya ve STK aktörlerinin de yargılanmasını bekleyen mağdurlar, darbecilerin tutuklanmamasına da itiraz ediyor. 28 Şubat’ta TSK’dan uzaklaştırılan subaylar, ceza alan sanıkların tutuklanması için üst mahkeye başvuracak. Mağdurlar, devletin kendilerine ödenen tazminatları darbecilerden tahsil etmesi gerektiğini de vurguluyor. 28 Şubat’ta ‘İrticai faaliyet’ gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldıklarını belirten ASSAM güvenlik uzmanı emekli Albay Nejat Özden, yargılama sürecini Star’a değerlendirdi. Özden, “21 yıllık süreçte, adalet güneşiyle zulüm buzlarının eritilmesini bekledik. 2013’te dava açıldı ama FETÖ’cü hakim ve savcıların gözetiminde bu dava sulandırıldı” dedi. 28 Şubat generallerinin, milli askerleri ‘irticacı’ diyerek tasfiye edilip yerine FETÖ’cü kadroları yerleştirdiğini belirten Özden, şunları söyledi:
“FETÖ ve ulusalcı generallerin işbirliği vardı 28 Şubat’ta. Silahlı kuvvetlerdeki bu iki kanatta, İsrailci, Amerikancı, NATO’cu... Yani sahipleri aynı olan kişilerin birbirlerinin aleyhine olması düşünebilir mi? FETÖ’nün Ergenekon sürecinde Ulusalcı kanat mağdur ediliyormuş gibi gösterilerek hükümete karşı algı operasyonu amaçlandı. O darbeci generaller, kendilerini yargılayan FETÖ’cüler nedeniyle davadan mahkum olmayacaklarından o kadar emindiler ki FETÖ’cü yargılama sürecinde hala laikliği koruduklarını söylüyorlardı.
SÜT DÖKMÜŞ KEDİ...
FETÖ’cüler yargıdan temizlenip gerçek yargılama başlayınca, eski kudretli darbeci generaller süt dökmüş kediye döndü. Mahkeme heyeti, son duruşmalardaki değil ilk FETÖ’cü hakimlerin yargılamalarındaki hallerini dikkate almalıydı. Tutuksuz yargılamaya ve darbenin sadece 21 sanığının olmasına üst mahkemede itiraz ediyoruz.” 28 Şubat sürecinde hem maddi hem de manevi zarara uğradıklarına da dikkat çeken Özden, bu zararın da mahkumiyet kararı almış darbeci generaller tarafından karşılanmasını istediklerini anlattı. “Suç ve suçlu ortada” diyen Özden, şöyle konuştu:
O GENERALLER ÖDESİN
“Ama ortada bir de mağdurlar ve mağduriyetleri var. TSK’dan suçsuzca ihraç edilirken uğradığı ruhsal çöküntüyle ki Allah onları bağışlasın intihar eden arkadaşlarımız oldu. Maddi kısmıyla ilgili, bazı haklarımıza kavuştuk. Ama eksik kaldı. Örneğin askeri kimlik kartımdan ayrıldığım rütbem yazıyor. TSK’dan ayrıldıktan sonra, yasanın devreye girdiği 2011’e kadar ki döneme ilişkin maaşlarımın farkı yatırıldı. Ama primler yatırılırken maaşlarımız verilmedi. Bu maaşlar ödenmeli ve bu devletimiz üzerinden milletimizin omzuna yüklenmemeli, bu darbecilerden alınmalı. Gerekirse mal varlıklarına el konulmalı.”
DARBENİN TÜM BİLEŞENLERİ YARGILANMALI
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, 28 Şubat’ın, tüm bileşenlerin ortaklaşa gerçekleştirdikleri bir darbe olduğunu belirterek “Darbenin iş dünyası, yargı, sivil toplum ve medya ayağı da bulunmaktaydı. Soruşturmanın diğer kesimleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi elzemdir” açıklaması yaptı. Açıklamada, “Yargıtay’dan çıkacak onama ve ‘rütbelerinin sökülmesi’ kararı, ileri yaş gerekçesiyle sanıkların cezaevine girmemesinin oluşturduğu rahatsızlığı da giderecektir” denildi.
Darbe sürecinde yaşanan acıların unutulmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bunların bir daha yaşanmaması, darbecilerin 15 Temmuz’lara cüret edememesi için yargı önüne çıkmaları ve yapıp ettiklerinin hesabını vermeleri önemlidir. Bundan sonra darbeye kalkışacak olanlar için de ciddi yaptırımları ile bir mesaj olmalıdır. Darbecilerin ceza almasını adaletin tesisi açısından önemli buluyoruz. Ancak, 28 Şubat döneminde, yine darbecilerin brifingleriyle, yargının verdiği kararlarla bugün cezaevinde bulunan yüzlerce mağdur için de adalet tecelli etmelidir.”
Cezaevine girmemeleri büyük hayalkırıklığı
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Genel Sekreteri avukat Kaya Kartal, cezaya çarptırılan 21 sanığın tutuklanmamalarının adalet, eşitlik ilkesi açısından problem oluşturduğunu söyledi. Kartal, “Bu sanıkların brifingleriyle ceza almış insanlar, cezaevlerinde ihtiyarladılar ama bu sanıklara tutuksuz yargılama kararı verilmesi büyük hayalkırıklığı” dedi. 28 Şubat mağduru ve 15 Temmuz gazisi Murat Karakoca ise “Onca zulüm görmüş insan adına bir zaferdir. Bir üst mahkemede biraz daha olumlu değişeceği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. 28 Şubat sürecinde ordudan atılan Albay Mehmet Yavuz Ay, kararın beklentileri karşılamadığını ifade etti. Ay, “Cuntacıların ağırlaştırılmış müebbet almaları gerekiyordu. Bu karar, darbecileri önümüzdeki dönemde daha da cesaretlendirecektir” dedi.
CEZA ADİL DEĞİL
TSK’dan çıkarılan Kerim Sürel, kararı eleştirerek “Tabiri caizse ne şiş yansın ne de kebap yansın cinsinde bir karar” yorumu yaptı. Sürel, şunları söyledi: “28 Şubat kararları daha devam etmektedir. Bu insanların 20 yıl önce verdiği cezalardan dolayı hala cezaevinde olan insanlar var. Bunları karşılaştırdığımız zaman verilen cezanın adil bir ceza olmadığını görüyoruz.”
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