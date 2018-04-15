Darbeciler tutuklanmalı tazminat alınmalı

28 ŞUBAT MAĞDURLARI, DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin temelini hedef alan 28 Şubat Şubat darbesinin mağdurları, askeri kanattan yargılanan 103 kişiden sadece 21’ine ceza verilmesi sert tepki gösterdi. Darbenin siyasi, medya ve STK aktörlerinin de yargılanmasını bekleyen mağdurlar, darbecilerin tutuklanmamasına da itiraz ediyor. 28 Şubat’ta TSK’dan uzaklaştırılan subaylar, ceza alan sanıkların tutuklanması için üst mahkeye başvuracak. Mağdurlar, devletin kendilerine ödenen tazminatları darbecilerden tahsil etmesi gerektiğini de vurguluyor. 28 Şubat’ta ‘İrticai faaliyet’ gerekçesiyle ordudan uzaklaştırıldıklarını belirten ASSAM güvenlik uzmanı emekli Albay Nejat Özden, yargılama sürecini Star’a değerlendirdi. Özden, “21 yıllık süreçte, adalet güneşiyle zulüm buzlarının eritilmesini bekledik. 2013’te dava açıldı ama FETÖ’cü hakim ve savcıların gözetiminde bu dava sulandırıldı” dedi. 28 Şubat generallerinin, milli askerleri ‘irticacı’ diyerek tasfiye edilip yerine FETÖ’cü kadroları yerleştirdiğini belirten Özden, şunları söyledi:

“FETÖ ve ulusalcı generallerin işbirliği vardı 28 Şubat’ta. Silahlı kuvvetlerdeki bu iki kanatta, İsrailci, Amerikancı, NATO’cu... Yani sahipleri aynı olan kişilerin birbirlerinin aleyhine olması düşünebilir mi? FETÖ’nün Ergenekon sürecinde Ulusalcı kanat mağdur ediliyormuş gibi gösterilerek hükümete karşı algı operasyonu amaçlandı. O darbeci generaller, kendilerini yargılayan FETÖ’cüler nedeniyle davadan mahkum olmayacaklarından o kadar emindiler ki FETÖ’cü yargılama sürecinde hala laikliği koruduklarını söylüyorlardı.

SÜT DÖKMÜŞ KEDİ...

FETÖ’cüler yargıdan temizlenip gerçek yargılama başlayınca, eski kudretli darbeci generaller süt dökmüş kediye döndü. Mahkeme heyeti, son duruşmalardaki değil ilk FETÖ’cü hakimlerin yargılamalarındaki hallerini dikkate almalıydı. Tutuksuz yargılamaya ve darbenin sadece 21 sanığının olmasına üst mahkemede itiraz ediyoruz.” 28 Şubat sürecinde hem maddi hem de manevi zarara uğradıklarına da dikkat çeken Özden, bu zararın da mahkumiyet kararı almış darbeci generaller tarafından karşılanmasını istediklerini anlattı. “Suç ve suçlu ortada” diyen Özden, şöyle konuştu:

O GENERALLER ÖDESİN

“Ama ortada bir de mağdurlar ve mağduriyetleri var. TSK’dan suçsuzca ihraç edilirken uğradığı ruhsal çöküntüyle ki Allah onları bağışlasın intihar eden arkadaşlarımız oldu. Maddi kısmıyla ilgili, bazı haklarımıza kavuştuk. Ama eksik kaldı. Örneğin askeri kimlik kartımdan ayrıldığım rütbem yazıyor. TSK’dan ayrıldıktan sonra, yasanın devreye girdiği 2011’e kadar ki döneme ilişkin maaşlarımın farkı yatırıldı. Ama primler yatırılırken maaşlarımız verilmedi. Bu maaşlar ödenmeli ve bu devletimiz üzerinden milletimizin omzuna yüklenmemeli, bu darbecilerden alınmalı. Gerekirse mal varlıklarına el konulmalı.”