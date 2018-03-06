Darbeci’nin adı kışlada yaşıyor

BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR

Tedavi gördüğü hastanede 3 yıl önce hayatını kaybeden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adı ülke genelinde çeşitli mahalle, cadde ve müesseselerden silinirken, İstanbul’daki kışladan isminin henüz kaldırılmamış olması tepki çekiyor. Kışlanın nizamiye girişindeki “General Kenan Evren Kışlası” yazısının kaldırılması talep ediliyor.