Darbeci’nin adı kışlada yaşıyor
Genelkurmay Başkanı iken 12 Eylül 1980 askeri darbesini gerçekleştirerek Devlet Başkanı, ardından da 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren’in adının İstanbul Maltepe’deki kışlada bulunması tepki görüyor.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKİYOR
Tedavi gördüğü hastanede 3 yıl önce hayatını kaybeden 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in adı ülke genelinde çeşitli mahalle, cadde ve müesseselerden silinirken, İstanbul’daki kışladan isminin henüz kaldırılmamış olması tepki çekiyor. Kışlanın nizamiye girişindeki “General Kenan Evren Kışlası” yazısının kaldırılması talep ediliyor.
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