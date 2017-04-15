Darbede ABD’nin rolü soruşturuluyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminde ABD’den destek aldığı yönündeki duyumlar, ilk kez resmi olarak araştırılacak. Soruşturmaya, 15 Temmuz günü Büyükada’daki Splendid Palas Hotel’de 13 CIA ajanın katılımıyla yapılan gizli toplantı da dahil edildi.

SOMUT DELİLLER VAR

İstanbul’da bir grup avukat önceki gün New York Senatörü Charles (Chuck) E. Schummer, Savcı Preet Bharara ve eski CIA Türkiye Masası Şefi Henry Barkey’in de aralarında bulunduğu 17 isim hakkında, FETÖ ile ilişkileri ve darbe girişimindeki rollerinin ortaya çıkarılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanlı kalkışmanın ardından elde edilen ve FETÖ-ABD ilişkilerini gözler önüne seren bilgi ve belgelere de dayanarak soruşturma başlattı. İhanetin sivil kanadındaki iki ve üç numaralı isimler olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın ABD ziyaretleri ve yoğun telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı.Eski CIA Şefi Barkey’in de Büyükada’daki gizli toplantıya katılan isimlerden olduğu tespit edilmişti. Soruşturma, ‘Anayasal düzeni, TBMM’yi ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’; ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yürütülecek.

İHANET OTELİ DOSYADA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında suç duyurusunda bulunulan ABD’lilerin Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtlarını ve FETÖ ile irtibatlarını tespit etmeye çalışıyor. Aynı zamanda listedeki isimlerin FETÖ lehine yaptıkları açıklama, konuşma ve sosyal medyadan paylaştıkları da soruşturmaya dahil edildi. Listedeki bazı isimlerin darbe girişiminin yaşandığı gün Büyükada’daki Splendid Palas Hotel’de, 17 Temmuz’da ise Karaköy’de bir restoranda FETÖ’cülerle yapılan toplantılara katıldıkları da soruşturma dosyasında yer aldı. Başsavcılık, soruşturma sonunda, gerekirse bu isimler hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep edecek.

LİSTEDEKİ TÜRKLER

Haklarında soruşturma başlatılanlar arasında ABD’de yaşayan FETÖ’cü Türkler de var. Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Türk Kültür Merkezi’nden Avukat Zafer Akın, Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi’nden Kemal Öksüz, Rumi Formu’ndan Emre Çelik, Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu’ndan Mahmut Yeter, Türk Amerikan İş Grubu’ndan Talha Saraç, Recep Özkan ve Burak Yeneroğlu, soruşturma listesinde adı bulunan Türkler.

SENATÖR SCHUMMER Hakkında soruşturma başlatılanların listesine bakıldığında ABD’deki FETÖ destekçisi önemli isimlerin başında Demokrat Parti’nin New York Senatörü olan Charles Ellis “Chuck” Schummer geliyor.

Schummer, terör örgütü FETÖ’den aldığı milyonlarca dolara ulaşan bağışlarla ve örgütün ABD siyaseti içerisinde savunuculuğunu yapmasıyla tanınıyor.

SAVCI BHARARA Rıza Sarraf davası ile dikkati çeken eski New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara da FETÖ yapılanmasına destek verdiği ve örgütle yakın ilişkiler içinde olduğu ortaya çıkan bir diğer önemli isim.

HALKBANK SORUŞTURMA SAVCISI ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarlığı ile Bakan Yardımcılığı yaptıktan sonra CIA Direktör Yardımcılığına atanan David Cohen de Halkbank’a yönelik başlatılan mali operasyon ve FETÖ ile olan bağlantılarıyla ön plana çıkan isimlerin başında geliyor.

DHKP-C’LİLERİN AKRABASI Dikkati çeken bir diğer önemli isim ise Türkiye’den ABD’ye kaçan eski Emniyet Müdürü Ahmet Sait Yayla. Eski Emniyet Müdürü Yayla, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden Şafak Yayla ve terör örgütü DHKP-C’nin sözde bölge sorumlusu Bulut Yayla ile de akraba. Yayla Kozmik Oda soruşturmasının firarisi.

GÜLEN’İN KEFİLLERİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’de ikamet etmesi için yaptığı yeşil kart başvurusuna kefil olan eski CIA Direktörü Graham Fuller ile Türkiye Uzmanı Henry Barkey de dilekçede adı geçen önemli kişiler arasında yer alıyor.