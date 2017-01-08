Darbeden çok OHAL’e kızmış

“15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da gerçek darbe yapıldı” diyerek uygulanan OHAL’i eleştirdi. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimi olduğunu ve 20 Temmuz’da da gerçek darbenin OHAL yapıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

NE DEMEK İSTİYOR

“20 Temmuz’u hiç kimsenin unutmaması lazım. Parlamentodan OHAL yetkisinin alındığı tarihtir. ‘20 Temmuz darbesinden sonra 9 madde halinde sizin bilgilerinize sunuyorum. TBMM OHAL kararnameleri ile devre dışı bırakılmasının ötesinde parlamentonun vermediği yetkiler de OHAL kararnameleriyle düzenlenmiş ve düzenlenmeye de devam edilmektedir. Bu Anayasa dışı uygulamaya TBMM Başkanı göz yummuş, hükümete uyarı yapma gereğini bile duymamıştır. OHAL muhalif medya susturulmak istenmiş; gazeteler, televizyonlar, radyolar kapatılmış, hapishanelerde 150’ye yakın gazeteciyle Türkiye, dünyadaki kara listeye girmiştir.”

Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı direneceklerini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Eğer bu anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti bir ‘parti devletine’ dönüşecektir” dedi. CHP Lideri 1923 ile 1950 arasında Türkiye’nin CHP’li parti devleti olduğunu ise hatırlamadı.