Darbenin mimarlarını sanık kürsüsünde görmek

103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Sanık avukatları ve yakınlarının kalabalık katılımının yanı sıra sürecin mağdurları da şikayetçi müşteki olarak duruşmaya katıldılar. Ben de Reşat Petek savunmasını hazırlayan meslektaşlarımızla katıldım. Yasaklarla 28 yıllık mücadele ettikten sonra 50 yaşımda cübbemle ilk davama girmiş oldum…

BÜYÜK BİR İBRET

Reşat Petek 1999’da savcı olduğu dönemde üniversitede uygulanan başörtü yasağını eğitime engel olduğu gerekçesiyle soruşturma kapsamına almış ve büyük baskılar görmüştü.

Duruşmada 21 yıl aradan sonra ‘1. tehlike’ olarak gördükleri halka ‘topyekûn’ savaş açan Batı Çalışma Grubu komutanları sanık statüsünde yargılanıyorlardı... Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi dönemin darbe mimarlarını sanık kürsüsünde dinlemek büyük ibretti. Çünkü bu cunta bizim ömrümüzü karartmıştı. Salon 28 Şubat mağdurlarıyla doluydu. Hepimiz birbirimize sarılıp ağlıyorduk.

Darbeler insan onurunu hiçe sayan ağır hukuksuzluk sarmalıdır. ‘1000 yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat sürecinde nesillerden sarfınazar edildi. Yüzbaşıyken eşinin örtüsünden dolayı ordudan atılan ve ardından tuvalet temizleyiciliğinden gözleme pişirip pazarlarda satmaya kadar her işi yapmış kişiler... Öğretmenlikten atılmış kadınlar... Eşini kanserden kaybetmiş adamlar... 75 yaşında bastonuna dayanarak gelmiş Hayriye Hanım...

FAİLLER HESAP VERMELİ

Salona adalet için gelmiştik. Ne ki 28 Şubat sadece komutanların yargılanmasından ibaret olursa mücerret kalır. Medya, yargı, üniversiteler, sendikalar, iş çevreleri de 28 Şubat darbesinin faillerindendir. Biz 28 Şubat’ın Ergenekon ve Balyoz davaları gibi sonuçsuz hale getirilmesini asla kabul etmiyoruz.

Avukat arkadaşlarım Şeyma Döğücü, Gönül Çelil ve Gülden Sönmez ile cübbelerimizi giydik ve 28 Şubat duruşmasında yerimizi aldık.