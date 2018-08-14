Dayatmaları kabul etmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Otel’de düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuştu. Çavuşoğlu her türlü algı operasyonuna rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerden olduğunu söyledi. ABD ile ilişkilerde son dönemde arzu edilmeyen bir noktaya geldiğini belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi” dedi.

DÜŞMANLIĞI ARTIRIYOR

FETÖ konusunda somut bir adım atmadıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi: “Oysa onlar da biliyor ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ var. Bizden sürekli deliller istediler. Biz ilgili bilgileri delilleri kendilerine ulaştırdık. Örgütün lideri Pensilvanya’da rahatça hayatını sürdürüyor. Yine ABD, PYD YPG PKK konusunda da beklediğimiz adımları henüz sahada atmadı. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor.”

YAPTIRIM VE TEHDİT

Çavuşoğlu, “Hele yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. Biz ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk, üzerimize düşeni yaptık. Yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız. Şunu da söyledik. Tehditle, baskıyla ya da yaptırımla Türkiye’den herhangi bir netice alamayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Diplomasi mi? Varız. Müzakere mi? Ona da varız” diye konuştu.

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